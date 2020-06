Học sinh 17 tuổi chiến thắng thử thách mã hóa của Apple

Alan Zhang người Hong Kong là một trong 350 thanh thiếu niên toàn thế giới chiến thắng thử thách mã hóa Swift Student Challenge của Apple.

Nếu giống mọi năm, Zhang sẽ bay đến San Jose, California (Mỹ) để tham dự Hội nghị nhà phát triển toàn cầu (WWDC) như là phần thưởng Apple dành cho những người chiến thắng Swift Student Challenge. Tuy nhiên, năm nay chàng trai 17 tuổi phải ở lại Hong Kong. Đại dịch Covid-19 đã buộc WWDC lần đầu phải tổ chức trực tuyến.

"Tôi khá buồn khi không thể đến San Jose", Zhang trả lời phỏng vấn Forbes. "Tuy nhiên, tôi vẫn rất vui khi tác phẩm của mình được Apple chọn".

Alan Zhang. Ảnh: Forbes.

Swift Student Challenge là cuộc thi lập trình dành cho sinh viên toàn cầu qua công cụ Swift Coding. Các bài thi được viết bằng Swift, ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và trực quan cho macOS, iOS, watchOS, tvOS và nhiều nền tảng thuộc hệ sinh thái Apple.

Tác phẩm của Zhang có tên "Cuby’s Journey Back to The Geometry Galaxy". Trong game, người chơi sẽ điều khiển Cuby, một khối lập phương, di chuyển trên bề mặt thế giới thực theo mục tiêu định trước.

Hội đồng chuyên gia của Apple đánh giá cao bài thi của Zhang, bởi nó không chỉ là sự kết hợp các yếu tố mã hóa, mà còn ứng dụng thực tế tăng cường (AR) - một lĩnh vực Apple đang đẩy mạnh từ 2017 sau khi giới thiệu công cụ ARKit.

Theo Zhang, có hai lý do khiến cậu theo đuổi việc lập trình. Đầu tiên, cậu tin rằng lĩnh vực này, đặc biệt là mã hóa, là kỹ năng sống quan trọng giúp mọi người có thể nhìn thế giới thực theo cách logic hơn, đặc biệt là sự tập trung vào việc "phá vỡ" các vấn đề và giải quyết chúng. Lý do thứ hai mới là mục tiêu Zhang hướng tới. Học sinh 17 tuổi này thừa nhận rất đam mê ngành giáo dục, đặc biệt là việc giảng dạy. Việc tham dự cuộc thi của Apple nhằm trau dồi kiến thức và học hỏi kinh nghiệm để phục vụ cho Code+Create - một chương trình phi lợi nhuận nhằm dạy các kỹ năng lập trình và mã hóa cho trẻ em kém may mắn ở Hong Kong. Hiện Zhang đang lãnh đạo dự án, cũng như thiết kế các chương trình giảng dạy trong năm qua.

"Học sinh mà tôi đang phụ trách giảng dạy ở độ tuổi 12 - 14, hầu hết chưa bao giờ học lập trình hay mã hóa", Zhang chia sẻ. "Tôi sẽ giúp các em về cú pháp và một số vấn đề về lập trình. Tất nhiên, nếu mọi thứ quá buồn chán, các em có thể chọn lĩnh vực yêu thích hơn".

Zhang đánh giá Swift Playground, ứng dụng cho người mới bắt đầu học mã hóa của Apple, là thú vị nhất bởi khả năng kích thích trí tuệ thông qua sự tương tác, biến một buổi học lập trình thành trải nghiệm chơi game tránh sự nhàm chán cho người học.

Zhang trình diễn ứng dụng của mình trên iPad Pro. Ảnh: Forbes.

Theo lời kể, Zhang viết những đoạn mã đầu tiên vào năm 12 tuổi, khi sống tại Thượng Hải. Vài năm sau, cậu chuyển đến Hong Kong và theo học Trường Quốc tế Trung Quốc (Chinese International School). Mùa thu năm nay, cậu sẽ bước sang năm cuối trung học và dự định sẽ theo một đại học ở Mỹ hoặc Anh.

"Tôi chưa biết mình sẽ theo ngành nào. Nhưng ngoài giáo dục, tôi quan tâm đến y học, bởi nó có mối quan hệ ngày càng lớn với công nghệ và mã hóa", Zhang nói.

Mùa hè này, Zhang đang lên kế hoạch cho cuộc thi Hackathon đầu tiên tại Hong Kong. Còn chuyến đi San Jose, tin vui với cậu học sinh này là Apple sẽ mời những người chiến thắng Swift Student Challenge năm nay đến Mỹ năm tới, nếu đại dịch được khống chế.

Bảo Lâm (theo Forbes)