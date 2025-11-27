Học phí trường công ở Hà Nội cao nhất 6,1 triệu đồng

17 trường công lập chất lượng cao thu học phí từ 3 đến 6,1 triệu đồng một tháng, trong đó nhiều trường tăng 300.000-600.000 đồng.

Nội dung được HĐND Hà Nội thông qua sáng 27/11, căn cứ đề xuất của UBND thành phố.

So với năm học trước, học phí ở hầu hết trường không đổi, trong đó trường THPT Lê Lợi và THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, lần lượt có mức thu thấp nhất (3 triệu) và cao nhất (6,1 triệu đồng/tháng).

Những trường tăng học phí là Tiểu học Nam Từ Liêm, Tiểu học Đô thị Sài Đồng, Tiểu học Tràng An và THCS Chu Văn An. Mức tăng phổ biến là khoảng 300.000 đồng mỗi tháng, tùy hệ và khối lớp. Mức tăng cao nhất là 650.000 đồng ở khối 4, 5 của trường Tiểu học Đô Thị Sài Đồng, từ 4,35 lên 5 triệu đồng một tháng.

Ngoài các trường công lập chất lượng cao, thành phố cũng thông qua mức thu của 4 trường công thuộc đại học, dao động 2,37-4 triệu đồng.

TT Tên đơn vị Học phí năm học 2025-2026 (triệu đồng) I Trường công lập chất lượng cao 1 Trường Mầm non đô thị Sài Đồng 1.1 Nhà trẻ 12-18 tháng 5,1 1.2 Nhà trẻ 24-36 tháng; Mẫu giáo 4,3 2 Trường Mầm non 20-10 5,1 3 Trường Mầm non đô thị Việt Hưng 3.1 Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 5,1 3.2 Nhà trẻ; Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 3,8 4 Trường Mầm non Việt Bun 4.1 Nhà trẻ 3,85 4.2 Mẫu giáo 3,65 5 Trường Mầm non B 5.1 Nhà trẻ (18-24 tháng) 4,5 5.2 Nhà trẻ (24-36 tháng) 4,3 5.3 Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 3,3 5.4 Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 4,8 6 Trường Mầm non Việt Triều Hữu nghị 6.1 Nhà trẻ (18-24 tháng); Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 5,1 6.2 Nhà trẻ (24-36 tháng); Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 4,3 7 Trường Mầm non Mai Dịch 7.1 Nhà trẻ (18-24 tháng); Mẫu giáo (3 buổi tiếng Anh/tuần) 4 7.2 Nhà trẻ (24-36 tháng) 3,8 7.3 Mẫu giáo (5 buổi tiếng Anh/tuần) 4,6 8 Trường Tiểu học Nam Từ Liêm 8.1 Khối 1, 2, 3, 4 4,65 8.2 Khối 5 4,45 9 Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng 9.1 Khối 1, 2 5,5 9.2 Khối 3 5,3 9.3 Khối 4, 5 5 10 Trường Tiểu học Tràng An 3,7 11 Trường Trung học cơ sở Nam Từ Liêm 4,02 12 Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy 3,3 13 Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân 13.1 Khối 6, 7, 8 4 13.2 Khối 9 3,7 14 Trường Trung học cơ sở Chu Văn An - Long Biên 4,2 15 Trường Trung học cơ sở Lê Lợi 4,4 16 Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa 6,1 17 Trường Trung học phổ thông Lê Lợi 17.1 Lớp chất lượng cao 3 17.2 Lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Anh 3,9 II Trường công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập 1 THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm 4 2 THPT chuyên Đại học Sư phạm 3,2 3 THCS-THPT Nguyễn Tất Thành 3.1 THCS 2,37 3.2 THPT 2,64 4 THPT chuyên Ngoại ngữ 3,2

Với các trường công lập còn lại, học sinh được miễn học phí. Mức thu vẫn được HĐND thông qua, làm cơ sở chi ngân sách và hỗ trợ cho học sinh trường chất lượng cao, trường tư.

Cụ thể, học sinh nhà trẻ, mẫu giáo (trừ trẻ 5 tuổi), THPT ở hai nhóm trường này được hỗ trợ 217.000 đồng một tháng. Mức chi là 155.000 đồng với trẻ 5 tuổi, tiểu học, THCS.

Học sinh trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa. Ảnh: Fanapage nhà trường

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2.950 trường với gần 2,3 triệu học sinh, trong đó có 17 trường công lập chất lượng cao. Những trường này gần như tự chủ chi thường xuyên (lương, sửa chữa cơ sở vật chất...), được tuyển trái tuyến, có thể thi tuyển. Sĩ số lớp đạt chuẩn (35-45 học sinh, tùy bậc học).

Ngoài chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường chất lượng cao có thể dạy thêm các chương trình nâng cao, bổ trợ. Ngoài học phí, phụ huynh nộp thêm một số khoản như học tăng cường, các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, phí xây dựng và phát triển trường, xe đưa đón...

Trong báo cáo hồi tháng 7, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố Hà Nội, đánh giá nhiều trường chất lượng cao xuống cấp về cơ sở vật chất, sĩ số vượt quy định, giảm sức hút.

Ban kiến nghị thành phố đầu tư cải tạo, nâng cấp, mua sắm thiết bị, phát triển cụm trường chất lượng cao từ mầm non ở THPT trên cùng địa bàn, nhằm đảm bảo tính liên thông. Cùng đó, thành phố có giải pháp để khuyến khích trường ngoài công lập phát triển theo mô hình này.

Thanh Hằng