Học phí nửa tỷ đồng tại trường quốc tế ở Sài Gòn

Chưa tính tiền ăn, xe đưa đón và sách giáo khoa, học phí bậc tiểu học năm học 2020-2021 nhiều trường quốc tế tại TP HCM ở ngưỡng 200-550 triệu đồng.

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, thành phố hiện có 113 trường ngoài công lập. Trong đó hơn 20 trường có vốn đầu tư nước ngoài, một số ít trong số này chủ sở hữu là Chính phủ, lãnh sự quán các nước. Ngoài ra, nhiều trường loại hình THPT tư thục dạy chương trình quốc tế, song ngữ.

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (SSIS)

Địa chỉ: Số 78 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Phong, quận 7.

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn có các cấp từ mầm non, tiểu học đến THPT. Ở bậc mầm non, tiểu học, THCS, trường cung cấp chương trình giáo dục theo chuẩn Mỹ được Western Association of Schools (WASC) thẩm định. Ở bậc THPT, trường có khóa học AP (chương trình nâng cao) và chương trình tú tài quốc tế IB.

Học phí lớp 1 đến lớp 5 là 545 triệu đồng mỗi năm. Phụ huynh có hai lựa chọn: thanh toán đầy đủ trước ngày 1/7 sẽ được giảm 6% hoặc có thể đóng thành 4 đợt, mỗi đợt từ 81-190 triệu đồng.

Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn

Địa chỉ: Số 74, đường Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7.

Khối Tiểu học của trường Renaissance dạy từ lớp 1 đến lớp 6, dựa trên chương trình giáo dục quốc gia của Anh và được bổ sung theo khung chương trình học quốc tế (IPC). Chương trình IPC có các môn học cốt lõi là tiếng Anh và Toán học, đồng thời chú trọng vào các môn Khoa học, Nghệ thuật và Kỹ năng sống.

Khi nộp hồ sơ đăng ký, phụ huynh nộp lệ phí đăng ký 4 triệu đồng. Nhận được thư mời nhập học, phụ huynh đóng 39,7 triệu; phí nhập học không hoàn lại, được thanh toán một lần để giữ chỗ cho học sinh.

Học phí năm học 2020-2021 của trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn (đơn vị triệu đồng):

Trường Quốc tế Mỹ (TAS)

Địa chỉ: Số 6, đường Song hành, phường An Phú, quận 2.

Trường TAS được thành lập từ năm 2010, nhận học sinh từ cấp tuổi mầm non đến chương trình lớp 12, dự bị đại học. Tất cả học sinh đăng ký học đều được yêu cầu làm bài kiểm tra đầu vào, bao gồm: bài kiểm tra khả năng ngôn ngữ tiếng Anh nhằm kiểm tra đánh giá cấp độ về kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; bài kiểm tra toán để đánh giá kiến thức về các khái niệm và kỹ năng toán học.

Phí nhập học bậc tiểu học là 40 triệu đồng, học phí dao động 404-410 triệu đồng mỗi năm, có thể đóng một đợt hoặc chia làm 2 kỳ.

Trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan (VFIS)

Địa chỉ: Số 1, đường D1, phường Tân Phong, quận 7.

VFIS giảng dạy xây dựng trên khung chương trình giáo dục Phần Lan, tuyển sinh khối tiểu học vào năm học với hệ quốc tế và song ngữ.

Học phí lớp 1 đến lớp 5 của trường ở chương trình quốc tế là 457,5 triệu đồng mỗi năm, chương trình song ngữ là 249,6 triệu đồng; có thể đóng một đợt hoặc chia thành 2 kỳ.

Phí đăng ký tuyển sinh với khối tiểu học là 2,2 triệu đồng. Phí giữ chỗ chương trình quốc tế 25 triệu đồng mỗi em, chương trình song ngữ 15 triệu đồng. Khoản thanh toán này đảm bảo việc nhập học của học sinh tại trường, sẽ được trừ vào lần thanh toán học phí đầu tiên.

Một giờ học tại trường Quốc tế Việt Nam - Phần Lan. Ảnh: VFIS.

Trường Quốc tế Saigon Pearl (ISSP)

Địa chỉ: Số 91, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thanh.

Chương trình giảng dạy tiểu học gồm bài giảng tiếng Anh, Toán, Khoa học, Nghiên cứu xã hội, Nghệ thuật, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, Kỹ năng đọc sách, Công nghệ, giảng dạy theo chương trình Mỹ.

Học phí trường ISSP năm học 2020-2021 (đơn vị triệu đồng):

Trường Quốc tế Canada (CIS)

Địa chỉ: số 7, đường số 23 Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7.

CIS cung cấp chương trình Phổ thông Ontario từ mẫu giáo đến lớp 12. Chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh do giáo viên được đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Ontario đảm nhiệm, được chứng nhận từ OCT (Ontario College of Teacher).

Khối tiểu học ở CIS được tính từ lớp 1 đến lớp 8. Học sinh được học Ngôn ngữ, Toán học, Khoa học, Xã hội, Nghệ thuật, Giáo dục sức khỏe và Thể chất cùng Ngôn ngữ tự chọn (Tiếng Việt hoặc tiếng Pháp).

Học phí bậc tiểu học theo chương trình tú tài Ontario năm học 2020-2021 (đơn vị triệu đồng):

Trường Phổ thông liên cấp Mùa Xuân (Wellspring)

Địa chỉ: Số 92, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh.

Phí khảo sát xếp lớp cho học sinh mới là 1 triệu đồng một lần, phí nhập học 25 triệu đồng. Học phí cấp tiểu học có hai mức. Lớp 1 đến lớp 4 học phí 178,9 triệu đồng; lớp 5 học phí 189,8 triệu đồng. Phụ huynh có thể đóng một lần hoặc đóng thành 2 hoặc 4 đợt.

Học phí bao gồm chi phí chăm sóc bán trú, học phí các môn theo chương trình Việt Nam, chương trình song ngữ Mỹ, tài khoản online các môn học theo chương trình song ngữ Mỹ, chương trình ngoại khoá kỹ năng, thể thao, nghệ thuật.

Học phí không gồm lệ phí thi lấy các chứng chỉ quốc tế, các chương trình kỹ năng, thể thao, nghệ thuật hoặc các môn tăng cường nằm ngoài khung thời gian học chính khoá. Học phí cũng không gồm đồng phục, sách giáo khoa, học liệu, xe đưa rước, dã ngoại, bảo hiểm tự nguyện và các chi phí phát sinh khác.

Trường Quốc tế Việt Úc (VAS)

Từ bậc tiểu học, trường yêu cầu học sinh tham gia thi đầu vào để theo một trong hai lộ trình: chương trình giáo dục quốc gia kết hợp chương trình giáo dục phổ thông Cambridge (CAP); hoặc chương trình giáo dục quốc gia kết hợp chương trình tiếng Anh Cambridge (CEP).

CAP là chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, gồm 4 bộ môn: Toán, Tiếng Anh, Khoa học, Công nghệ thông tin và truyền thông. Kết thúc lớp 5, học sinh dự thi lấy chứng chỉ Cambridge International Primary Checkpoint của Hội đồng Khảo thí quốc tế Đại học Cambridge (CIE).

Học phí chương trình CAP năm học 2020-2021 (đơn vị triệu đồng):

CEP thuộc lộ trình 2 của chương trình giảng dạy tại VAS, gồm hai bộ môn: Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác (ESOL) của Cambridge và Công nghệ thông tin (theo chuẩn Cambridge).

Học phí chương trình CEP năm học 2020-2021 (đơn vị triệu đồng):

Ở mỗi chương trình, phụ huynh đóng 10 triệu phí nhập học, 2 triệu phí đăng ký. Chi phí ăn uống khoảng 27 triệu đồng, sách giáo khoa và học cụ 5 triệu đồng mỗi năm.

Trường Song ngữ quốc tế Horizon

Địa chỉ: Số 6-6A-8, đường 44, phường Thảo Điền, quận 2.

Trường có cơ sở tại Hà Nội và TP HCM. Tại TP HCM, cấp tiểu học Horizon chỉ cung cấp chương trình song ngữ, áp dụng chương trình giảng dạy quốc gia của Việt Nam và chương trình tiểu học của Cambridge. Các môn học đang được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Chương trình song ngữ bậc tiểu học có học phí theo năm khoảng 172 triệu đồng, có thể đóng theo 2 học kỳ hoặc 4 quý. Các loại phí khác gồm phí nhập học 25 triệu; phí học trực tuyến 1,9 triệu; phí kiểm tra đầu vào 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng; phí kiểm định 2,2 triệu; phí công nghệ 2,9 triệu.

Trường EMASI

Địa chỉ: số 147, đường số 8, phường Tân Thuận Đông, quận 7 và số 2 đường 5, khu nhà ở Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Đây là hệ thống trường song ngữ quốc tế theo tiêu chuẩn Mỹ, giảng dạy chương trình của Việt Nam.

Khi nộp hồ sơ, phụ huynh đăng ký tuyển sinh với phí một triệu đồng. Sau khi học sinh vượt qua bài kiểm tra đầu vào, phụ huynh đóng khoản phí giữ chỗ là 20 triệu, sẽ được khấu trừ vào học phí. Ngoài ra, phụ huynh phải đóng phí cơ sở vật chất là 10 triệu đồng, không được hoàn lại trong mọi trường hợp.

Học phí của trường này năm học 2020-2021 (đơn vị triệu đồng):

Lê Nam