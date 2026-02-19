Học lớp 11, em vay tiền bạn, cắm điện thoại chơi cờ bạc

Bố em làm bảo vệ, không giàu có nhưng đã trả cho em hết số nợ bạn bè, còn điện thoại thì bố không đủ khả năng chuộc lại nữa.

Em dưới 18 tuổi, biết đến cờ bạc từ năm lớp chín, đỉnh điểm là lớp 11. Khi chơi lần đầu, nạp hơn 30 triệu, đối với học sinh cấp ba như em, đó là số tiền rất lớn. Sau khi thua, em vay mượn bạn bè được 20 triệu, cắm điện thoại mới mua 30 triệu gỡ lại nhưng cũng thua sạch. Em quyết định nói cho bố. Bố em làm bảo vệ, không giàu có nhưng đã trả cho em hết số tiền nợ bạn bè, còn điện thoại thì bố không đủ khả năng chuộc lại nữa.

Em quyết định xin bạn mua lại điện thoại và nợ hiện tại chỉ còn 8 triệu. Em đã bỏ cờ bạc được một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Em đã nói với bạn rằng khi đến Tết, em sẽ đưa tiền lì xì và làm thêm để trả. Em nạp vào cờ bạc lần nữa số tiền ít ỏi và đánh lên thành 7 triệu, còn thiếu một triệu nữa để trả hết nợ. Vì quá tham lam, số tiền đó lại mất hết, em tự trách bản thân sao lại ngu đến vậy.

Đối với những người trưởng thành, có thể số tiền đó không lớn, nhưng nếu là các bạn học sinh thì có lẽ rất dằn vặt, xấu hổ trước gia đình và bạn bè. Em chỉ muốn nói với những bạn cùng lứa tuổi: cờ bạc thực sự đã hủy hoại con người mình, nếu còn chơi hãy suy nghĩ cho bản thân, bố mẹ và gia đình.

