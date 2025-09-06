Học lỏm sách của con, bà mẹ 50 tuổi đỗ cao học Luật

Trung QuốcTừng bị bỏng nặng, biến dạng gương mặt và sống chung với trầm cảm sau một vụ hỏa hoạn, bà Yang Yan trúng tuyển chương trình thạc sĩ Luật nhờ đọc sách của con.

Tháng 7 vừa qua, bà Yang Yan, 50 tuổi, nhận giấy báo nhập học chương trình thạc sĩ Luật tại Đại học Lâm nghiệp Tây Nam, tỉnh Côn Minh, Trung Quốc.

"Tôi từng gặp tai nạn, trở thành người khuyết tật, mất việc và rơi vào trầm cảm. Giờ đây, tôi bắt đầu hành trình mới để theo đuổi giấc mơ học thạc sĩ", bà chia sẻ trên mạng xã hội.

Bà Yang Yan đi nhập học. Ảnh: Sohu

Năm 2013, một vụ hỏa hoạn xảy ra khiến bà Yang bị bỏng nặng ở tay và mặt. Tay trái gần như không cử động được, tay phải lại không thể gập, bà còn bị rối loạn căng thẳng, phải dùng thuốc chống trầm cảm và sống nhờ lương hưu.

Bà Yang sau đó tìm đến việc học như một cách để khuây khỏa. Bà từng ôn thi chứng chỉ kế toán trung cấp, rồi làm một số công việc sổ sách. Năm 2022, nhìn thấy những cuốn sách mà con trai để lại sau khi trượt kỳ thi cao học ngành Luật, bà tò mò mở ra xem.

"Bán đi thì cũng chẳng được bao nhiêu. Khi lật vài trang, tôi thấy nội dung không quá khó, nên quyết định thử sức", bà kể. Ngoài ra, bà học các kiến thức khác trên mạng. Với môn khó nhất là tiếng Anh, ngày nào bà cũng kiên trì ghi nhớ từ vựng.

"Ban đầu, tôi học 50 từ mỗi ngày, sau tăng lên 100, rồi 200", bà chia sẻ, cho biết có từ phải học đến 50 lần mới nhớ được.

Cuối năm 2023, bà thi cao học, chọn một trường ở Sơn Đông để tiện đi lại, nhưng thiếu 10 điểm so với chuẩn đầu vào. Năm sau đó, bà đăng ký chương trình thạc sĩ Luật hệ bán thời gian, tại Đại học Lâm nghiệp Tây Nam.

Sau kỳ thi, bà được gọi phỏng vấn hồi tháng 3, và trúng tuyển với điểm thi viết đứng đầu, tổng điểm xếp thứ hai.

Lớp cao học của bà có hơn 30 sinh viên. Ngoài bà, người nhiều tuổi nhất mới 26. Chương trình kéo dài ba năm, gồm hai năm đầu học trên lớp và một năm làm luận văn.

"Tôi sẽ nỗ lực hết sức để tốt nghiệp đúng hạn", bà nói. Với bà, dành thời gian hưu trí để học tập là một điều tuyệt vời.

Câu chuyện của bà nhanh chóng lan tỏa, nhận nhiều lời ngợi khen từ cộng đồng mạng. "Tôi ngưỡng mộ sự dũng cảm, kiên trì và trí tuệ của người phụ nữ này", một độc giả bình luận.

"Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, bạn cũng không nên từ bỏ giấc mơ của mình", bà Yang nói.

Huyền Trang (theo SCMP, Sohu, Sina)