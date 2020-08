Học lập trình miễn phí với chuyên gia người Việt

Trại hè lập trình miễn phí dành cho học sinh từ 8 đến 16 tuổi và những ai lần đầu học lập trình sẽ diễn ra từ 16/8 đến 27/9, dưới hình thức trực tuyến.

Trại hè do STEAM for Vietnam tổ chức. Đây là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập tại Mỹ với sứ mệnh thúc đẩy các hoạt động liên quan đến giáo dục STEAM (Science - Khoa học, Technology - Công nghệ, Engineering - Kỹ thuật, Arts - Nghệ thuật, Mathematics - Toán học) tại Việt nam. Tổ chức do TS Trần Việt Hùng, nhà sáng lập GotIt, sáng lập và được vận hành bởi đội ngũ tình nguyện viên là du học sinh, chuyên gia người Việt trên khắp thế giới.

Trại hè lập trình (Coding Bootcamp 2020) có chủ đề là "Introduction to Programming with Scratch - Giới thiệu về lập trình qua phần mềm Scratch", tập trung đào tạo kỹ năng tư duy máy tính, giúp học sinh trau dồi và phát triển tư duy logic, kỹ năng nhìn nhận và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Từ đó giúp các em làm việc hiệu quả hơn ở bất kỳ ngành nghề nào trong tương lai, không nhất thiết trong lĩnh vực công nghệ.

Học sinh tham gia trại hè sẽ học lập trình vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần từ ngày 16/8 đến 27/9. Ảnh: STEAM for Vietnam.

Các bài giảng được xây dựng bằng tiếng Việt, được triển khai dưới hình thức học trực tuyến Live MOOC và giảng dạy bởi giảng viên là tình nguyện viên người Việt Nam rất thành công, giàu kinh nghiệm như anh Nguyễn Song Hà (kỹ sư phần mềm tại Code.org), anh Ngô Minh Đức (kỹ sư phần mềm tại Google), hay anh Lương Thế Vinh (nhà khoa học chuyên về Trí tuệ nhân tạo và Deep Learning tại Arimo).

Nội dung của trại hè được nghiên cứu và thiết kế theo hình thức "Học mà chơi, chơi mà học", phù hợp với nhiều độ tuổi. Các em sẽ được dạy khái niệm về lập trình và ứng dụng luôn vào việc tạo ra câu chuyện hay trò chơi yêu thích. Tới cuối chương trình, các em sẽ có đủ kiến thức và kỹ năng để lập trình được trò chơi nổi tiếng thế giới tương tự Flappy Bird.

Chương trình cũng được thiết kế với nguyên tắc "Ai cũng có thể học lập trình" không phân biệt giới tính và khả năng, không phân biệt vùng miền và khả năng tài chính. Học sinh chỉ cần một máy tính có kết nối mạng là có thể tham gia chương trình. Nếu hoàn thành được các bài kiểm tra và dự án cuối khóa, các em sẽ được cấp chứng chỉ của STEAM for Vietnam.

TS Trần Việt Hùng, nhà sáng lập STEAM for Vietnam, chia sẻ đã đào tạo lập trình cho một số em nhỏ ở Việt Nam và rất ngạc nhiên về khả năng của các em sau khóa học. "Vì vậy, chúng tôi tập hợp lại với nhau tạo ra STEAM for Vietnam để nhân rộng đào tạo cho nhiều em nhỏ, hy vọng có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào việc hỗ trợ thế hệ trẻ của Việt Nam thông qua giáo dục STEAM để các em có khả năng cạnh tranh toàn cầu trong tương lai", anh Hùng nói.

Hiện, STEAM for Vietnam đã mở đơn đăng ký trại hè lập trình được một tuần, nhận được hơn 6.000 đơn học từ 62 tỉnh, thành phố của Việt Nam và 42 quốc gia. "Chúng tôi tin rằng đây sẽ là kênh thu thập thế hệ trẻ tài năng và cao hơn nữa là tạo động lực cho nhiều bạn trẻ có đam mê trong lĩnh vực STEAM từ khi con nhỏ để có nền tảng tốt và thành công trong tương lai", anh Hùng nói.

Dương Tâm