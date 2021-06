Học IELTS giúp nâng cao điểm thi đại học

Học IELTS từ cấp ba giúp học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sớm, đồng thời củng cố kiến thức xuất hiện trong đề thi đại học.

Theo ông Đặng Minh Đức, cố vấn Học thuật IELTS Fighter, những điểm chung dễ bắt gặp trong bài thi IELTS và đề thi THPT quốc gia như chủ đề, từ đồng nghĩa, các cụm từ, thành ngữ...

Chủ đề trong mỗi bài thi

Điểm chung của các bài đọc hiểu, điền từ trong đề thi IELTS và thi tốt nghiệp đều có nội dung xoay quanh các chủ đề phổ biến như Education (Giáo dục), Work and Career (Công việc và nghề nghiệp), Tourism (Du lịch), Environment (Môi trường)...

Ví dụ, Travelling là chủ đề rất hay gặp trong bài thi IELTS Reading.

Trích bài đọc trong bài thi IELTS Reading.

Trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thí sinh cũng gặp bài đọc hiểu chủ đề Travelling với yêu cầu chọn đáp án đúng.

Đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2020.

Theo ông Đặng Minh Đức, nếu như các bài đọc trong nội dung ôn luyện và đề thi IELTS đều mang tính chất học thuật với lượng kiến thức và từ vựng chuyên sâu, thì trong đề thi tốt nghiệp THPT, các bài đọc được giản lược về cả dung lượng và kiến thức. Bởi vậy, khi ôn luyện IELTS, học sinh sẽ có cơ hội bồi đắp lượng từ vựng và tăng phản xạ đọc hiểu, giúp hỗ trợ hiệu quả trong quá trình làm các dạng bài đọc và điền từ vào chỗ trống trong đề thi THPT, cũng như đề thi vào đại học".

Từ đồng nghĩa (Synonym)

Chủ điểm từ đồng nghĩa (Synonym) trong bài thi IELTS cũng hỗ trợ trực tiếp cho bài thi THPT. Nếu như người học cần vận dụng từ đồng nghĩa để viết lại câu, đoạn văn trong bài thi IELTS Writing hoặc cần Paraphrasing (viết lại câu không làm thay đổi nghĩa câu gốc) với từ đồng nghĩa thì đề thi THPT sẽ xoay quanh dạng bài tìm từ có nghĩa gần nhất với từ đã cho. Bởi vậy, việc sở hữu vốn từ vựng tốt sẽ bổ trợ cho cả hai bài thi này.

Đề thi THPT môn tiếng Anh năm 2019 có câu: "Many experts support the view that children should start learning English as early as possible." với yêu cầu tìm từ có nghĩa gần nhất với từ gạch chân. Đáp án ở đây là "opinion" (ý kiến).

Theo ông Đặng Minh Đức, đây cũng là cấu trúc khá tương đồng khi viết mở bài trong IELTS Writing Task 2 (Many people support the view/opinion that...). Bởi vậy, nếu thí sinh đã nắm được cách viết bài luận trong đề thi IELTS và luyện tập nhiều lần, các em sẽ dễ dàng tìm ra đáp án chính xác trong đề thi THPT bên trên.

Các cụm từ, thành ngữ và cụm động từ

Là đơn vị kiến thức cần thiết để thí sinh ghi điểm trong bài thi IELTS Speaking, Collocation, Idiom và Phrasal verb cũng là những nhóm từ thường xuyên xuất hiện trong đề thi THPT và đại học.

Trong đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có thành ngữ "get hot under the collar" (tức giận). Thành ngữ này có thể được bắt gặp trong các sample (bài mẫu) IELTS Speaking khi người nói muốn thể hiện cảm xúc của mình.

Ví dụ: To be honest, I got a bit hot under the collar when I realized that someone copied my essay that I had spent all night long finishing.

Ngọc Anh