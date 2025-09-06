Học giả nổi tiếng Palestine qua đời vì đói ở Gaza

Học giả, nhà thơ nổi tiếng người Palestine Omar Harb suy kiệt nghiêm trọng và qua đời giữa nạn đói ở Gaza do lệnh phong tỏa của Israel.

Báo Youm7 của Ai Cập chuyên đưa tin về tình hình Gaza cho biết học giả, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng người Palestine Omar Harb qua đời hôm 4/9 sau khi sức khỏe của ông suy yếu nhanh chóng vì đói khát và suy dinh dưỡng nghiêm trọng trong những tuần gần đây.

Lần xuất hiện cuối cùng của ông Harb là trong cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera ba tuần trước. Trong cuộc phỏng vấn, học giả 60 tuổi này cho biết đã chịu đựng nhiều khó khăn và tình trạng sức khỏe suy giảm do Dải Gaza bị Israel phong tỏa thời gian dài.

Học giả nổi tiếng Palestine chết đói ở Gaza Học giả Omar Harb trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera. Video: Al Jazeera

Ông Harb đã mất ít nhất 26 thành viên trong gia đình, trong đó có vợ, các con và các cháu. Năm ngôi nhà của các thành viên trong gia đình ông Harb đã bị phá hủy vì những đợt tấn công của Israel.

Trước tháng 10/2023, ông Harb nặng gần 120 kg, nhưng khi xuất hiện trên truyền thông lần cuối trước khi qua đời, ông chỉ nặng chưa tới 40 kg, với thân hình gầy gò, tiều tụy. Trong suốt cuộc phỏng vấn, ông cũng bày tỏ đau buồn trước những khó khăn bản thân phải đối mặt, đặc biệt là việc mất đi người thân.

"Tôi đã xem ảnh của mình trước và sau, và tôi nghĩ 'không thể nào là cùng một người'", ông nói với Al Jazeera.

Ông Omar Harb sau (trái) và trước khi bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Ảnh: Middle East Eye

Ông Harb cũng kêu gọi được hỗ trợ thực phẩm, thuốc men và một chiếc xe lăn mới. Nhưng những thứ này ông đều chưa kịp nhận trước khi qua đời.

Ông Harb có nhiều bằng cấp về tâm lý học và tốt nghiệp trường Đại học Al-Azhar danh tiếng của Ai Cập. Ông là học giả, nhà văn và nhà thơ nổi tiếng, hoạt động tích cực trong lĩnh vực của mình cho đến khi xảy ra cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza.

Theo truyền thông Palestine, tổng số người thiệt mạng vì nạn đói ở Dải Gaza đã lên tới 370 người, phần lớn là trẻ nhỏ, người già và phụ nữ. Cơ quan y tế ở dải đất cho biết khoảng 1,9 triệu người đang bị suy dinh dưỡng, ít nhất 641.000 người trong số đó chịu nạn đói nghiêm trọng.

Ngọc Ánh (Theo Middle East Eye, Egypt Today, TRT)