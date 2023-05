Học đều, hướng nội nên chọn ngành nào?

Em học khá đều các môn, giỏi chịu đựng nhưng không giỏi giao tiếp thì nên chọn ngành nào?

Em là học sinh lớp 12, đang cân nhắc ngành Kế toán và Công nghệ dệt may.

Nếu học Kế toán, em sẽ đỡ vất vả hơn vì có người chỉ dẫn. Tuy nhiên em không giỏi Toán, tính nhẩm chậm và cũng không thích nhìn nhiều số trên máy tính. Em cũng sợ học Kế toán sau này phải trực đêm nhiều hoặc phải học thêm về đấu thầu.

Còn với Công nghệ dệt may, em không biết may hay vẽ. Người thân cũng không có ai làm trong ngành. Em hoang mang khi chưa có cái nhìn tổng quát về ngành. Một số người khuyên em theo Công nghệ thực phẩm, thay vì Công nghệ dệt may, nhưng em ghét Hóa.

Em học khá đều các môn, là người hướng nội, không giỏi giao tiếp, giỏi chịu đựng và thường tập trung vào những việc mình muốn làm. Em mong được anh, chị hỗ trợ và tư vấn giúp.

Nhi Pham