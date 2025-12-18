Học bổng The Olympia Schools tìm kiếm học sinh có bản sắc riêng

The Olympia Schools trao 57 suất học bổng Griffin 2026 (Griffin Scholars) trị giá hơn 27 tỷ đồng, tìm kiếm những học sinh có bản sắc riêng, năng lực tư duy và động lực học.

Chương trình học bổng được xây dựng xuyên suốt các bậc, từ tiểu học đến THPT. Trong đó, ở bậc THPT, Griffin Scholars là chính sách học bổng trọng điểm dành cho học sinh theo chương trình quốc tế Mỹ. Sau hơn 7 năm triển khai, chương trình này hướng tới những cá nhân có mục tiêu học tập rõ ràng, sẵn sàng đầu tư cho hành trình học thuật dài hạn. Mức hỗ trợ học phí trị giá tới 100%, khoảng hơn một tỷ đồng, tùy theo kết quả đánh giá tổng thể của từng ứng viên.

Học sinh tiểu học The Olympia Schools trong một chuyến dã ngoại do trường tổ chức. Ảnh: The Olympia Schools

Đại diện The Olympia Schools cho biết, điểm khác biệt của học bổng Griffin nằm ở cách tiếp cận tuyển chọn đa chiều. Thay vì đặt nặng các thành tích học tập trong ngắn hạn, chương trình tập trung đánh giá mức độ phù hợp của học sinh với môi trường học thuật quốc tế qua năng lực tư duy, động lực học tập và khả năng phát triển trong tương lai.

Bên cạnh nền tảng học thuật, hội đồng xét tuyển ghi nhận những học sinh thể hiện được bản sắc cá nhân, bao gồm tư duy độc lập, khả năng tự học, cùng các thế mạnh trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, hoạt động cộng đồng hoặc những dự án mang dấu ấn cá nhân. Theo nhà trường, đây là những yếu tố phản ánh rõ tiềm năng phát triển dài hạn của học sinh hơn so với việc chỉ dựa vào điểm số hay bài kiểm tra tiêu chuẩn.

Học sinh thảo luận cùng giáo viên trong giờ học. Ảnh: The Olympia Schools

Ngoài ra, khi xây dựng học bổng Griffin, The Olympia Schools đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược cho giai đoạn THPT như học sinh sẽ trở thành ai sau 3-4 năm học tập; các em có đủ nền tảng học thuật, kỹ năng và bản lĩnh để bước tiếp vào đại học, cuộc sống trưởng thành hay không; môi trường giáo dục cần làm gì để hỗ trợ quá trình đó hiệu quả.

"Từ góc nhìn này, một học bổng có giá trị không chỉ nằm ở tỷ lệ hỗ trợ tài chính, mà còn ở khả năng đồng hành, định hướng và tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện", đại diện trường nhấn mạnh.

Những học sinh thắng học bổng có thể chưa phải là người có điểm số cao nhất, nhưng thể hiện sự bền bỉ, chủ động và ý thức rõ ràng về mục tiêu cá nhân. Những yếu tố này được đánh giá cao trong quá trình xét duyệt bởi phản ánh khả năng thích ứng và phát triển lâu dài trong môi trường học tập quốc tế.

The Olympia Schools thống kê, cách tiếp cận này đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong cộng đồng học sinh. Sau khi được trao cơ hội học tập trong môi trường chú trọng cá nhân hóa, nhiều em dần trở nên tự tin hơn trong học tập và giao tiếp. Thay vì chỉ tập trung vào điểm số, học sinh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc hiểu bản thân, phát triển thế mạnh riêng và chủ động tham gia các hoạt động học thuật, nghệ thuật hoặc dự án cộng đồng.

Ở bậc trung học phổ thông, một số học sinh đã có định hướng học tập rõ ràng, chủ động xây dựng hồ sơ cá nhân và rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho bậc đại học.

"Học bổng không phải là đích đến. Đây là điểm khởi đầu cho một hành trình phát triển dài hạn, trong đó học sinh được khuyến khích thử nghiệm, chấp nhận sai sót và học hỏi từ chính trải nghiệm của mình", đại diện trường nói.

The Olympia Schools áp dụng triết lý lấy học sinh làm trung tâm, tôn trọng ý kiến cá nhân. Ảnh: The Olympia Schools

The Olympia Schools là hệ thống trường liên cấp theo định hướng giáo dục song ngữ và quốc tế, tập trung phát triển đồng thời năng lực học thuật, kỹ năng sống, tư duy công dân toàn cầu. Trường theo đuổi mô hình giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, tôn trọng sự khác biệt và khuyến khích mỗi cá nhân phát triển theo thế mạnh riêng, thay vì áp đặt khuôn mẫu.

Với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục song ngữ, The Olympia Schools đã đạt kiểm định toàn diện của tổ chức kiểm định quốc tế WASC (Mỹ), đồng thời, là số ít trường song ngữ tại Việt Nam được cấp phép triển khai chương trình Tú tài Quốc tế (IB).

Nhật Lệ