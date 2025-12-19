Học bổng nâng bước tương lai cho 6.000 học sinh - sinh viên









Triển khai từ năm 2007, học bổng mở rộng qua từng năm, hướng đến những hoàn cảnh yếu thế, trở thành điểm tựa vững chắc nâng bước nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Nguyễn Đăng Khoa, sinh viên Đại học Cần Thơ, là một trong số đó. Tuổi thơ của Khoa gắn liền với khu vườn trầu nơi bà ngoại ngày ngày lao động để nuôi ba chị em khôn lớn. Sau khi ông ngoại mất vì Covid-19, gia đình vốn đã thiếu vắng cha mẹ lại thêm gánh nặng. Dù hoàn cảnh khó khăn, bà vẫn quyết tâm giúp theo đuổi con đường học tập. Cơ hội đến với Khoa, khi trở thành một trong 150 học sinh nhận học bổng từ SCG trong năm 2025. Với Khoa, học bổng SCG Sharing the Dream không chỉ giúp trang trải chi phí học tập mà còn là bước đệm để theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư trong lĩnh vực ôtô xanh, góp phần giảm phát thải, tối ưu năng lượng. Hiện em là sinh viên ngành kỹ thuật ôtô, đang ấp ủ dự án "It - Quick" công cụ học tập miễn phí dành cho học sinh vùng khó.

Một trường hợp khác là Trần Thu Hà, sinh viên năm hai Học viện Chính sách và Phát triển. Cô gái dân tộc Mường ví học bổng SCG Sharing the Dream như "một khởi đầu mới". Mẹ qua đời khi Hà mới 16 tuổi, để lại lời dặn: "Học là con đường bền vững nhất để đổi đời". Giữa khó khăn, sức khỏe yếu và kinh tế eo hẹp, Hà chọn dành trọn thời gian cho việc học thay vì làm thêm, kiên trì tìm kiếm học bổng, phát triển bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn. Với Hà, học bổng 15 triệu đồng trở thành nguồn động viên tinh thần, giúp em tự tin hơn khi theo đuổi mục tiêu đạt chứng chỉ tiếng Anh, tham gia hoạt động cộng đồng. Em cho biết định hướng trở thành chuyên viên trong lĩnh vực tài chính xanh - nơi người trẻ có thể dùng tri thức tạo nên thay đổi tích cực cho xã hội. Năm 2025, chương trình học bổng SCG Sharing T he Dream trao tổng cộng 100 suất dành cho sinh viên (15 triệu đồng mỗi suất) và 50 suất cho học sinh (2 triệu đồng mỗi suất) trên cả nước, tổng giá trị hỗ trợ đạt 1,6 tỷ đồng.

Câu chuyện của Khoa và Hà là hai mảnh ghép trong hành trình 18 năm "kiến tạo ước mơ" của SCG Sharing the Dream. Theo ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia tập đoàn SCG tại Việt Nam, ý tưởng về SCG Sharing the Dream được khởi xướng cách đây gần hai thập niên, từ niềm tin rằng sự thay đổi tích cực của xã hội bắt đầu từ con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thời điểm đó, SCG nhận thấy nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam có năng lực và khát vọng lớn, nhưng lại thiếu cơ hội để tiếp tục học tập do hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, doanh nghiệp mong muốn tạo một hành trình đồng hành dài hơi, giúp các bạn trẻ có điều kiện theo đuổi ước mơ, sau này có thể chủ động nâng đỡ cuộc sống của bản thân, gia đình. Triết lý "Passion for Better Living" (Nhiệt huyết vì tương lai tốt đẹp hơn) được xem là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của SCG. Với tinh thần đó, giáo dục được tập đoàn chọn làm điểm khởi đầu cho hành trình phát triển cộng đồng. "Nếu xã hội muốn phát triển bền vững, mọi thứ phải bắt đầu từ giáo dục và tri thức", ông Kulachet Dharachandra nói.

Gần hai thập kỉ vừa qua, SCG đã trao hơn 6.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên trên khắp Việt Nam. Trong quá trình đồng hành cùng các thế hệ học sinh, ông Kulachet ấn tượng nhất là tinh thần kiên định và lạc quan của các bạn trẻ. Dù xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, nhiều người vẫn giữ vững đam mê học tập, nỗ lực đạt thành tích tốt, sớm định hình hướng đi nghề nghiệp bền vững cho tương lai. Năm nay, chương trình mở rộng hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và người khuyết tật, nhóm đối tượng dễ bị thiệt thòi trong tiếp cận giáo dục. Định hướng này phù hợp với ưu tiên quốc gia về giảm bất bình đẳng, thúc đẩy phát triển toàn diện. Nhờ đó, chương trình năm nay hút hơn 1.200 hồ sơ gửi về từ khắp cả nước. "Chúng tôi mong muốn mọi bạn trẻ, dù ở miền xuôi hay vùng cao, đều có cơ hội phát triển năng lực, được tôn trọng và tiếp cận giáo dục bình đẳng", ông Kulachet chia sẻ. Theo ông, chính sự đa dạng này làm nên sức mạnh của cộng đồng và giúp chương trình mang lại giá trị nhân văn lâu dài.

Song song với việc trao học bổng, SCG còn triển khai nhiều hoạt động thực tiễn ESG được thiết kế riêng cho từng nhóm học sinh, sinh viên nhằm phát huy tối đa hiệu quả hỗ trợ. Với sinh viên, chương trình mang đến các khóa đào tạo chuyên sâu về phát triển bền vững, xây dựng dự án ESG. Trong đó, người học tham gia chuỗi workshop do chuyên gia trong ngành dẫn dắt, tham quan nhà máy để quan sát mô hình vận hành xanh, đồng thời được kết nối trực tiếp với đội ngũ cố vấn ESG của SCG. Trong nửa đầu năm 2025, các sinh viên có cơ hội làm việc cùng chuyên gia để hoàn thiện ý tưởng cộng đồng, những dự án khả thi nhất sẽ nhận được nguồn tài trợ riêng để triển khai thực tế. Đối với học sinh, chương trình chú trọng phát triển kỹ năng nền tảng thông qua hệ thống cố vấn cá nhân, hỗ trợ học tập và các buổi tập huấn về ngoại ngữ, tư duy sáng tạo - giúp các em tự tin hơn trong hành trình học tập.

Theo đại diện SCG, nhiều cựu sinh viên từng nhận học bổng SCG Sharing the Dream hiện làm việc tại SCG hoặc các doanh nghiệp xanh, một số khởi nghiệp trong lĩnh vực môi trường và giáo dục cộng đồng. Họ là minh chứng rằng khi tri thức gắn với tinh thần trách nhiệm, ước mơ có thể biến thành những dự án thiết thực cho xã hội. Ông Kulachet cho biết, mục tiêu của những hoạt động này là giúp học sinh, sinh viên trở thành "những tác nhân thay đổi", biết vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong cộng đồng mình. "Khi chúng tôi giao cho họ các dự án ESG, các bạn luôn đưa ra ý tưởng rất sáng tạo, giàu nhiệt huyết, sẵn sàng hành động", ông nói.