Học bổng cho hai chương trình thạc sĩ công nghệ tại RMIT

RMIT Việt Nam trao học bổng cho ứng viên theo học thạc sĩ ngành Trí tuệ nhân tạo (AI), An toàn Thông tin trong kỳ học tháng 6, tổng giá trị đến 1,6 tỷ đồng.

Mỗi suất học bổng có giá trị 400 triệu đồng, tương ứng với 50% học phí của chương trình. Qua đó, những tài năng có đam mê hoặc đang công tác ở lĩnh vực AI, an toàn thông tin có thể phát triển bản thân, trở thành những chuyên gia hàng đầu trong ngành. Ứng viên đăng ký kỳ tháng 6 có thể đăng ký nộp hồ sơ từ nay đến hết ngày 23/5.

Trên thế giới, AI đang phát triển nhanh chóng trên phương diện lập trình, dữ liệu và thuật toán. Tuy nhiên, số lượng chuyên gia ở Việt Nam lại chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Bkav, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam năm 2021 tiếp tục ở mức rất cao, đến 24,4 nghìn tỷ đồng. Do đó, nhu cầu xây dựng đội ngũ chuyên gia hàng đầu để thiết kế, bảo vệ hệ thống an toàn thông tin của các cơ quan nhà nước, tư nhân cũng tăng cao.

Do đó, mới đây, RMIT mở thêm hai chương trình thạc sĩ, đồng thời, triển khai chính sách học bổng giá trị lớn nhằm đáp ứng nhu cầu lao động từ thị trường. Đại diện trường cho biết, với hai chương trình mới cùng 4 suất học bổng này, RMIT mong muốn góp phần đào tạo nên những chuyên gia ở lĩnh vực AI và an toàn thông tin, có thể đương đầu với những thay đổi, cơ hội và rủi ro trong tương lai.

Nền khoa học và công nghệ thông tin của Việt Nam cần đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Ảnh: RMIT

Học viên sẽ được học tập với các chuyên gia đầu ngành từ RMIT Melbourne và RMIT Việt Nam trong môi trường giáo dục linh hoạt, tôn trọng sự đa dạng. Ngoài ra, những học viên có sẵn kiến thức nền về công nghệ thông tin, máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan đều có thể được xem xét miễn giảm môn học để tăng tốc cho lộ trình sự nghiệp của bản thân. Ở những học kỳ cuối, mỗi chương trình sẽ có các môn học hoặc hướng phát triển đặc thù được thiết kế theo mô hình học tập kết hợp thực tiễn (WIL- work integrated learning).

Đội ngũ giảng viên đào tạo các ngành công nghệ tại RMIT Melbourne. Ảnh: RMIT

Ở chương trình Thạc sĩ An toàn Thông tin, học viên sẽ phải hoàn thành hai môn học nhận thức và kết nối ngành với các bài tập dự án trực tiếp cùng doanh nghiệp. Với Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo, người học có hai lựa chọn thực hiện một dự án AI với doanh nghiệp đối tác hoặc nghiên cứu chuyên sâu về AI để hoàn thành luận án, làm tiền đề vững chắc cho học vị Tiến sĩ.

Ngoài ra, cả hai chương trình còn mang đến cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài; gặp gỡ các chuyên gia đầu ngành; được là một phần của mạng lưới cựu sinh viên RMIT khắp nơi trên thế giới, mở rộng mối quan hệ trong công việc và lĩnh vực nghiên cứu.

Thiên Minh