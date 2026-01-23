Học bổng '12 năm đèn sách' hướng tới xây dựng tương lai bền vững

Viện Đào tạo Quốc tế FPT trao 1.000 suất học bổng "12 năm đèn sách" với tổng giá trị đến 7 tỷ đồng, chương trình gắn liền với ngành học để xây dựng tương lai bền vững.

Học bổng áp dụng cho học sinh hoàn thành lớp 12 năm học 2025-2026 và đăng ký nhập học lần đầu tại Viện. Việc xét tuyển học bổng được thực hiện dựa trên điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12, xét hai môn Toán và Ngữ văn, áp dụng cho cả học sinh THPT và Giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, học sinh có tổng điểm trung bình 5 - 6,9 nhận học bổng 6 triệu đồng; từ 7 đến 7,9 nhận 11 triệu đồng; 8,0 trở lên nhận 13 triệu đồng. Với số lượng giới hạn, thời gian xét học bổng có thể kết thúc sớm khi đủ 1.000 suất.

Sinh viên và phụ huynh tìm hiểu chương trình học trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh Viện đào tạo Quốc tế FPT. Ảnh: Viện đào tạo Quốc tế FPT

Đại diện Viện đào tạo Quốc tế FPT chia sẻ, trong bối cảnh tuyển sinh nhiều biến động, đơn vị chú trọng thiết kế các chương trình học bổng mang tính đồng hành và định hướng dài hạn. Do đó, "12 năm đèn sách" được xây dựng như một chính sách hỗ trợ tài chính, đồng thời, là công cụ giúp học sinh từng bước đi từ kết quả học tập đến lộ trình nghề nghiệp.

Mùa tuyển sinh 2026, chương trình tập trung vào các khối ngành có nhu cầu nhân lực lớn, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế số. Học bổng được áp dụng cho các ngành Công nghệ thông tin, Thiết kế đồ họa - Truyền thông số, Digital Marketing, Công nghệ tài chính số (FinTech) và Thiết kế vi mạch bán dẫn.

Các chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng thực tiễn, chú trọng kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với thị trường lao động. Qua đó, người học có thể từng bước chuẩn bị cho công việc sau tốt nghiệp, định hướng xây dựng sự nghiệp bền vững.

Học bổng "12 năm đèn sách" gồm 1.000 suất, dành cho học sinh toàn quốc. Ảnh: Viện đào tạo Quốc tế FPT

Ra đời từ năm 2022, học bổng "12 năm đèn sách" gắn liền với từng giai đoạn chuyển động của giáo dục và thị trường lao động. Ở những năm đầu, mục tiêu của chương trình đơn thuần là giúp gia đình giảm áp lực đặt cược toàn bộ vào một kỳ thi. Đến nay, Viện đào tạo Quốc tế nhìn nhận học bổng như giải pháp hỗ trợ học sinh định hình sớm hướng đi nghề nghiệp phù hợp năng lực.

Theo đại diện Viện Đào tạo Quốc tế FPT, trong bối cảnh mới, gia đình nên chủ động xây dựng song song 1-2 phương án học tập đóng vai trò bổ trợ an toàn. Việc tận dụng học bạ học kỳ 1 lớp 12 để xét tuyển và tiếp cận học bổng có thể là giải pháp giúp giảm áp lực tài chính và tâm lý.

"Trong mùa tuyển sinh 2026, đích đến không chỉ là 'đỗ trường nào', mà là việc học sinh có đang đi trên con đường giúp hình thành năng lực nghề nghiệp thực sự và tương lai bền vững hay không", vị đại diện nói thêm.

