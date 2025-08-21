Hobi giới thiệu loạt vật liệu nội ngoại thất mới tại Vietbuild 2025

Hobi Việt Nam mang đến nhiều giải pháp vật liệu nội - ngoại thất, giới thiệu năng lực sản xuất từ nhà máy Phú Thọ, tại Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2025 ở TP HCM.

Từ ngày 14 đến 18/8, gian hàng của Hobi Việt Nam thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan với các dòng sản phẩm mới. Nổi bật là sản phẩm sàn gỗ công nghiệp với nhiều thương hiệu sản xuất trong nước và nhập khẩu, áp dụng công nghệ hèm khóa, lớp phủ AC3-AC5. Sàn nhựa SPC có thành phần bột đá và nhựa nguyên sinh, đặc trưng bởi khả năng chống nước, chống mối mọt và thi công nhanh.

Hobi giới thiệu các vật liệu tại triển lãm. Ảnh: Hobi Việt Nam

Thương hiệu cũng giới thiệu tấm ốp tường (nano, lam sóng, PVC vân đá, than tre), sàn chịu lực, vách ngăn, mặt bậc cầu thang. Với vật liệu ngoại thất, đơn vị trưng bày gỗ nhựa ngoài trời và gỗ nhựa phủ ASA, sử dụng cho các hạng mục tiếp xúc trực tiếp với nắng, mưa.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sự kiện là dịp kết nối đối tác, mở rộng thị trường phân phối trong và ngoài nước. Gian hàng được thiết kế theo hướng trải nghiệm, nơi khách hàng có thể trực tiếp quan sát, thử nghiệm và nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên môn. Một số nhà thầu, kiến trúc sư và chủ đầu tư bày tỏ mong muốn hợp tác lâu dài.

Nhà máy Hobi Việt Nam có diện tích 20 hecta đặt tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hobi Việt Nam

Song song trưng bày sản phẩm, Hobi còn giới thiệu năng lực sản xuất tại nhà máy Phú Thọ. Nhà máy vận hành từ năm 2017 trên diện tích 20 ha với 5 xưởng sản xuất và hệ thống xử lý môi trường. Với hơn 300 nhân sự, nhà máy có công suất đạt hơn 5 triệu m2 sàn gỗ và sàn nhựa, 3 triệu thanh phụ kiện và 1 triệu m2 PVC vân đá mỗi năm. Các sản phẩm đạt chứng nhận ISO 9001:2015, Greenguard, FloorScore, CE, SGS, được nhiều dự án lớn như Vingroup, Novaland, Sungroup sử dụng.

Ông Trần Thanh Quang - Nhà sáng lập Hobi Việt Nam cho rằng nhà máy là nền tảng để doanh nghiệp đầu tư công nghệ, phát triển các dòng sản phẩm thân thiện môi trường, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu, đưa vật liệu "Made in Vietnam" ra thị trường quốc tế.

Hoài Phương