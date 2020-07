Hoạt hình về người tự kỷ thắng LHP Siggraph

Tác phẩm thắng phim xuất sắc (Best in Show) tại liên hoan, do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ trao giải. Phim kể về Renee 13 tuổi mắc chứng tự kỷ - chậm giao tiếp, không thể nói chuyện thành lời. Trong buổi cắm trại, cô gặp cậu bé Marcus tò mò, nói nhiều. Trong chín phút phim, hai con người tiếp xúc, giải quyết hiểu lầm và mở lòng để hiểu nhau hơn.

Hoạt hình về người tự kỷ thắng giải tại LHP Siggraph Trích đoạn của "Loop". Hoạt hình dài chín phút, phát sóng hồi tháng 1 trên Disney+. Nguồn: Youtube.

Khán giả trên Youtube nói phim khắc họa thực tế người tự kỷ. Đạo diễn Erica Milsom đặt người xem vào góc nhìn của nhân vật bằng kỹ thuật đồ họa. Renee được thể hiện rõ, giữa khung hình - như cách cậu bé tò mò nhìn thế giới. Ngược lại, cậu chỉ là hình bóng mờ, lệch về một phía do Renee không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Màu sắc của phim ở hai góc độ khác nhau. Qua con mắt của Renee, mọi vật có vẻ tươi sáng, mờ ảo hơn. Milsom nhờ người tự kỷ Madison Bandy lồng tiếng nhân vật chính. Theo respectability vào tháng tư, phần lớn cô để Brandy ngẫu hứng vì muốn kể câu chuyện chân thật.

Theo Forbes hồi đầu năm, đạo diễn lấy cảm hứng từ chuyến tình nguyện ở trung tâm bảo trợ xã hội. Cô nhận ra con người có thể giao tiếp bất kể cách thức, ngôn ngữ khi biết chấp nhận lẫn nhau. Trong Loop, hai đứa bé học cách mở lòng, trải nghiệm thế giới của người bạn mới quen. Khi Renee luồn tay vào đám cỏ, Marcus làm theo, nhắm mắt để biết cảm giác đó như thế nào. Cậu bé chứng kiến Renee bất ổn tinh thần, giúp đỡ cô vượt qua sang chấn bằng sự chia sẻ, nhẫn nại.