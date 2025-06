Hoạt hình của Natalie Portman thắng Liên hoan phim Annecy

PhápPhim lấy bối cảnh tương lai "Arco" - có Natalie Portman làm nhà sản xuất - thắng giải quan trọng nhất Liên hoan phim Annecy.

Trailer hoạt hình Pháp 'Arco' Trailer phim hoạt hình Pháp "Arco". Video: Mubi

Tối 14/6 giờ địa phương (sáng 15/6 giờ Hà Nội), sự kiện về hoạt hình lớn nhất thế giới khép lại với giải cao nhất cho Arco. Tác phẩm là phim đầu tay của đạo diễn Ugo Bienveu, từng công chiếu tại Liên hoan phim Cannes. Nội dung về cậu bé từ tương lai, đến thế giới năm 2075 sau khi bộ đồ du hành thời gian của cậu gặp sự cố. Tại đây, cậu làm bạn với Iris, cô gái được robot nuôi nấng.

Giới chuyên môn nhận xét nhà làm phim khéo léo kết hợp kỹ thuật hoạt hình 2D với bối cảnh khoa học viễn tưởng để khám phá tình bạn, sự mất mát. Trang Deadline viết: "Câu chuyện khá dễ hiểu với các bạn nhỏ. Thông điệp về môi trường và phong cách hình ảnh đầy màu sắc là điểm nổi bật của phim". The Next Picture bình luận: "Arco là bộ phim tuyệt vời dành cho trẻ em, khơi gợi những cuộc đối thoại tầm quan trọng của sự kết nối, xem xét lại mối quan hệ của con người với công nghệ, thế giới tự nhiên".

Cảnh phim "Arco". Ảnh: Neon

Arco là dự án mới nhất của Bienvenu sau các phim ngắn Maman và L'entretien. Tác phẩm truyện tranh best-seller của ông, System Preference, được dịch sang hơn 10 ngôn ngữ, phát hành ở Mỹ cuối năm 2023. Bienvenu hiện giảng dạy tại trường hoạt hình Gobelins nổi tiếng của Pháp. Đội ngũ sản xuất phim là những tài năng trong lĩnh vực, được ông đào tạo và bồi dưỡng tại đó. Trong một cuộc phỏng vấn tại Annecy, ông nói: "Cách tốt nhất để nắm bắt thế giới là cố gắng hiểu nó. Cách tốt nhất là vẽ thế giới ấy ra và biến nó thành của bạn".

Natalie Portman trên bìa tạp chí Hollywood Reporter năm 2023. Ảnh: Molly Matalon

Natalie Portman, 44 tuổi, là người Mỹ gốc Israel. Cô từng giành giải Oscar Nữ diễn viên xuất sắc cho vai diễn trong phim tâm lý kinh dị Black Swan (2010) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Quả Cầu Vàng 2004 cho vai vũ nữ thoát y bí ẩn trong phim Closer (2004). Trước Arco, nghệ sĩ từng tham gia sản xuất hơn 10 tác phẩm như No Strings Attached (2011), Jane Got a Gun (2015), Pride and Prejudice and Zombies (2016), May December (2023).

Giải thưởng ban giám khảo thuộc về ChaO của đạo diễn Nhật Bản Yasuhiro Aoki, lấy bối cảnh tương lai nơi con người sống cùng loài nhân ngư. Kịch bản xoay quanh cuộc sống của nhân viên văn phòng Stefan đảo lộn khi ChaO - nàng công chúa nhân ngư - cầu hôn anh. Các cảnh phim được vẽ tay, pha trộn yếu tố siêu thực, hài hước và lãng mạn.

Teaser phim hoạt hình Nhật Bản 'ChaO' Teaser phim hoạt hình Nhật Bản "ChaO". Video: Studio 4°C

Giải Paul Grimault (trước đây gọi là Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo) thuộc về Dandelion's Odyssey của Momoko Seto. Giải Gan Foundation for Cinema thuộc về tác phẩm stop-motion đầu tiên của vùng Catalonia Olivia and the Invisible Earthquake. Little Amélie or the Character of Rain - chuyển thể tiểu thuyết The Character of Rain của Bỉ - được vinh danh ở Giải thưởng do khán giả bình chọn.

Theo Variety, kỳ liên hoan năm nay đề cao những bộ phim có tầm nhìn độc đáo hoặc mang tính đột phá. Các tác phẩm này mang tính táo bạo trong cách kể chuyện, đổi mới về phong cách, đại diện cho những nhà làm phim mới nổi trong lĩnh vực hoạt hình.

Giám đốc điều hành Liên hoan phim Annecy - ông Mickaël Marin - nói sự kiện khuyến khích sự đa dạng và thử nghiệm trong nghệ thuật hoạt hình toàn cầu. Nhiều êkíp sử dụng phong cách hoạt hình thô sơ như vẽ tay, stop-motion để thể hiện góc nhìn, quan điểm về con người và xã hội.

Liên hoan phim hoạt hình Annecy (Pháp) ra đời năm 1960, diễn ra thường niên từ năm 1988 đến nay, thường tổ chức đầu tháng 6. Đây là cuộc cạnh tranh giữa các tác phẩm hoạt hình thuộc nhiều hình thức, thể loại (phim ngắn, dài, phim sản xuất dành cho truyền hình, quảng cáo, trên Internet). Song song liên hoan là chợ phim cho các nhà làm phim, sản xuất, phát hành để họ có dịp trao đổi về thể loại này.

Sự kiện lần thứ 49 diễn ra từ ngày 8 đến 14/6. Sự tích Trần Thanh Dương là một trong 40 dự án tham gia tranh giải Phim ngắn tốt nghiệp (Graduation Film), tuyển chọn từ hơn 1.000 tác phẩm của sinh viên các nước như Mỹ, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản. Năm nay, lần đầu tiên có gian hàng quảng bá các tác phẩm Việt tại chợ phim Mifa thuộc khuôn khổ sự kiện, tạo cơ hội để các studio trong nước giới thiệu sản phẩm, tay nghề và tiềm năng sáng tạo.

Một số giải quan trọng ở Liên hoan phim Annecy 2025: Hoạt hình dài xuất sắc: Arco (đạo diễn Ugo Bienvenu, Pháp)



Giải thưởng ban giám khảo cho phim dài: ChaO (đạo diễn Yasuhiro Aoki, Nhật Bản) Hoạt hình ngắn xuất sắc: The Night Boots (Pierre-Luc Granjon, Pháp) Giải thưởng ban giám khảo cho phim ngắn: Les Bêtes (Michael Granberry, Mỹ)

Quế Chi (theo Variety, Deadline)