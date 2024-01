Hoạt động Tết Giáp Thìn cho gia đình tại Hồ Tràm

Valentine năm nay trùng với kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, là dịp để các cặp đôi lên kế hoạch kết hợp hai ngày lễ, tận hưởng niềm vui bên nhau. Do đó, nhà hàng The Grand Bistro của The Grand Ho Tram ra mắt thực đơn tối dành riêng cho các cặp đôi với ưu đãi đặc biệt: giảm giá 10% cho rượu vang hồng, tặng hoa hồng và chocolate cho khách nữ.

Được chế biến bởi các đầu bếp hàng đầu, thực đơn Valentine mở đầu với món khai vị hàu Pháp chần trứng cá tầm cao cấp, sò điệp áo chảo xốt chanh Nhật chua dịu. Tiếp đến, hai món chính sử dụng nguyên liệu thượng hạng, được nâng tầm vị giác là thăn nội bò Wagyu xốt rượu đỏ và tôm càng nướng xốt vani.

Bữa tối sẽ thêm phần ngọt ngào khi kết lại với món tráng miệng dâu tây 3 kiểu: dâu tây xốt kem trứng, bánh dâu tây phô mai, kem dâu tây. Chocolate cao cấp và bánh macaron cũng góp phần tạo điểm nhấn đặc sắc cho thực đơn này.