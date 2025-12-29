Hoạt động sản xuất tại Nga giảm mạnh nhất 3 năm

Nhu cầu yếu và số đơn hàng mới giảm khiến hoạt động sản xuất tại Nga tháng này co lại mạnh nhất kể từ tháng 3/2022.

Ngày 29/12, S&P Global công bố chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) của Nga tháng 12 là 48,1 điểm. Chỉ số này thấp hơn so với tháng 11 (48,3 điểm), ghi nhận tháng thứ 7 liên tiếp dưới 50. PMI dưới 50 cho thấy hoạt động sản xuất co lại.

Mức độ sản xuất - một chỉ số phụ trong PMI - giảm tháng thứ 10 liên tiếp, với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 3/2022. Các doanh nghiệp trong khảo sát cho rằng nguyên nhân là nhu cầu yếu và số đơn hàng mới giảm.

Công nhân trong một nhà máy tại Krasnoyarsk (Nga). Ảnh: Reuters

Chỉ số theo dõi đơn hàng mới giảm 7 tháng liên tiếp, do khách hàng chần chừ đặt đơn và sức mua yếu gây sức ép lên nhu cầu. Tuy nhiên, tốc độ giảm tháng này lại là thấp nhất trong 7 tháng qua.

Việc làm trong ngành sản xuất cũng thu hẹp. Số lượng lao động giảm tháng thứ 3 trong 4 tháng qua. Tốc độ cắt giảm việc làm cũng nhanh nhất kể từ tháng 9, chủ yếu do nhu cầu sản xuất thấp hơn.

Ngược lại, chi phí đầu vào tăng lên mức cao nhất 9 tháng. Các doanh nghiệp cho biết giá từ nhà cung cấp và nguyên liệu thô tăng cao. Dù nhu cầu yếu, các hãng sản xuất vẫn nâng giá bán để chuyển chi phí phát sinh xuống người tiêu dùng.

Niềm tin của các hãng sản xuất cũng yếu đi. Mức độ lạc quan về sản lượng trong tương lai xuống thấp nhất kể từ tháng 5/2022.

Báo cáo còn ghi nhận lo ngại về tình trạng nhu cầu trì trệ. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng doanh số phục hồi trong tương lai, đồng thời tin vào khả năng đầu tư vào các cơ sở mới.

Không chỉ sản xuất, nhiều chỉ số khác của Nga năm nay cũng đi xuống, cho thấy thách thức với nền kinh tế ngày một hiện rõ, từ lạm phát cao, thâm hụt ngân sách phình to đến nguồn thu dầu khí sụt giảm.

Cuối tháng 10, Bộ Phát triển Kinh tế Nga công bố số liệu cho thấy nền kinh tế nước này tiếp tục mất đà quý thứ 3 liên tiếp. GDP quý III chỉ tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này giảm so với quý II (1,1%) và quý I (1,4%).

Ngày 19/12, Ngân hàng Trung ương Nga hạ lãi suất tham chiếu thêm 50 điểm cơ bản, xuống 16% để hỗ trợ nền kinh tế. Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng mọi việc đang trong tầm kiểm soát và Điện Kremlin vẫn có thể trụ vững thêm nhiều năm nữa với tình hình chiến sự và lệnh trừng phạt của phương Tây hiện tại.

Tổng thống Vladimir Putin cũng không tỏ ra lo ngại. Ông cho biết việc tăng trưởng về quanh 1%, từ mức 4% năm ngoái là động thái có chủ đích từ Ngân hàng Trung ương Nga, nhằm hạ nhiệt lạm phát. Ông cũng khẳng định ngân sách vẫn đáp ứng được nhu cầu quân sự thời gian tới.

Hà Thu (theo Reuters)