Hoạt động sản xuất của Petrovietnam duy trì đà tăng trưởng

Sản xuất điện của Petrovietnam tăng 48% so với cùng kỳ, doanh thu vượt 20% kế hoạch trong bối cảnh giá dầu giảm sâu.

Tại cuộc họp giao ban của Petrovietnam ngày 12/6, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, việc tập đoàn duy trì đà tăng trưởng góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực đối với nền kinh tế như giảm áp lực cung ứng điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp cho ngân sách.

"Với nỗ lực gia tăng sản xuất để phần nào bù đắp thiệt hại từ biến động giảm giá năng lượng, hạn chế tác động tiêu cực từ tình hình vĩ mô, thị trường, tận dụng các cơ hội, Petrovietnam vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch. Nhờ đó, tập đoàn góp phần cung ứng các mặt hàng chiến lược: khí, điện, đạm, xăng dầu... cho nền kinh tế", đại diện tập đoàn chia sẻ.

Các nhà máy điện của Petrovietnam, PV Power. Ảnh: Petrovietnam

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu thô tháng 5 đạt 0,92 triệu tấn, vượt 15,6% kế hoạch tháng, tăng 2,6% so với thực hiện tháng 4, bằng thực hiện cùng kỳ năm 2022. Tính chung năm tháng sản lượng khai thác dầu thô đạt 4,41 triệu tấn, vượt 13,8% kế hoạch 5 tháng. Trong đó, khai thác dầu thô trong nước tháng 5 đạt mức cao nhất kể từ đầu năm với 0,77 triệu tấn, vượt 18,4% kế hoạch tháng, tăng 3% so với thực hiện tháng 4, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2022; tính chung năm tháng đạt 3,66 triệu tấn, vượt 16,3% kế hoạch. Khai thác dầu thô ở nước ngoài tháng 5 đạt 149.500 tấn, vượt 3,1% kế hoạch tháng, tăng 0,9% so với thực hiện tháng 4; tính chung năm tháng đạt 751.600 tấn, vượt 2,6% kế hoạch năm tháng.

Đầu tháng 6 vừa qua, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã thử vỉa giếng khoan Đại Hùng Nam - 4X cho kết quả khả quan. Tại thời điểm thử vỉa, kết quả cho thấy giếng có biểu hiện dầu khí tốt với lưu lượng thử tối đa đạt mức khoảng 6.350 thùng dầu mỗi ngày và 4,5 triệu bộ khối khí mỗi ngày.

Theo đại diện đơn vị, lưu lượng này cho thấy tiềm năng của khu vực Đại Hùng Nam là đủ thương mại và sẵn sàng đưa vào khai thác. Đây cũng là tiền đề để PVEP tiếp tục phát triển khai thác khu vực lô 05.1(a) cũng như các lô khác ở khu vực bể Nam Côn Sơn, tiếp tục đóng góp vào sản lượng khai thác dầu khí của Petrovietnam trong thời gian tới.

Tại buổi giao ban, lãnh đạo tập đoàn cũng cho biết, sản lượng khai thác khí tháng 5/2023 của Petrovietnam đạt 0,75 tỷ m3, vượt 27,6% kế hoạch tháng, tăng 2,8% so với thực hiện tháng 4, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022; tính chung năm tháng đạt 3,44 tỷ m3, vượt 21,8% kế hoạch. Sản lượng khí trung bình ngày khai thác tháng 5 cũng là mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

Ngoài ra, sản xuất đạm tháng 5 đạt 158.400 tấn, vượt 5,5% kế hoạch tháng, tăng 53,8% so với thực hiện tháng 4/2023, tăng 3,8% so với cùng kỳ 2022; tính chung 5 tháng đạt 719.500 tấn, vượt 11,1% kế hoạch.

Sản xuất xăng dầu (không bao gồm sản phẩm NSRP) tháng 5 đạt 570.200 tấn, vượt 14,4% kế hoạch tháng 5; tính chung 5 tháng đạt 2,92 triệu tấn, vượt 13,3% kế hoạch năm tháng, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Cụm mỏ Đại Hùng. Ảnh: Petrovietnam

Khi xảy ra tình trạng thiếu điện cho sản xuất và đời sống, nhất là trong tháng 5 vừa qua, Petrovietnam cố gắng cung cấp tối đa nhiên liệu cho sản xuất điện, tối ưu vận hành các nhà máy điện của tập đoàn để gia tăng cung ứng cho hệ thống, góp phần giảm áp lực cung ứng điện.

Sản xuất điện tháng 5 của toàn tập đoàn đạt 2,36 tỷ kWh, tăng 12% so với thực hiện tháng 4, tăng 85,5% so với cùng kỳ năm 2022; tính chung năm tháng đạt 10,12 tỷ kWh, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 5/2023, sản lượng điện huy động của toàn tập đoàn đạt trung bình đạt 75,5 triệu kWh một ngày, tăng 5,3 triệu kWh một ngày (tương đương tăng 7,5%) so với mức tháng 4. Trong đó, riêng sản lượng trung bình tháng 5 của Tổng công ty CP Điện lực Dầu khí (PV Power) đạt 51,5 triệu kWh một ngày, tăng 5,9 triệu kWh so với trung bình tháng 4. Ngoài ra, nhằm góp phần giảm sự thiếu hụt điện cho miền Bắc, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cũng đã vận hành lên 100% công suất.

Nhờ đó, các chỉ tiêu tài chính của Petrovietnam trong 5 tháng đầu năm cũng vượt kế hoạch. Tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 334.000 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạc năm tháng. Nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn ước đạt 54.500 tỷ đồng, vượt 45% kế hoạch năm tháng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 21.700 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch năm tháng và bằng 63% kế hoạch cả năm.

Trong khi đó, giá dầu xuất bán trung bình tháng 5 của Petrovietnam giảm 7% so với giá dầu tháng 4 và giảm 27,7% so với cùng kỳ tháng 5 năm 2022. Trung bình năm tháng, giá dầu thấp hơn 18,4% so với cùng kỳ năm tháng năm 2022.

Người dân đổ xăng tại PVOil. Ảnh: Ảnh: Petrovietnam

Tại cuộc họp, Chủ tịch hội đồng quản trị Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, tập đoàn phải cố gắng hơn nữa, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch quản trị đặt ra, để phần nào bù đắp cho khó khăn của kinh tế đất nước. Ông Vượng cũng chỉ đạo những vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án khí Lô B – Ô Môn, cũng như các dự án thành phần trong chuỗi để đảm bảo cho các mục tiêu tiến độ của dự án.

Đồng quan điểm, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Thủ tướng Chính phủ nhiều lần chỉ đạo, trong mục tiêu của doanh nghiệp nhà nước phải gắn với mục tiêu chung của đất nước. Do đó, toàn tập đoàn phải quán triệt chỉ đạo này, bám sát và phục vụ mục tiêu chung. Đặc biệt hiện nay bối cảnh kinh tế khó khăn, rất cần đến vai trò của các doanh nghiệp nhà nước".

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, ban lãnh đạo cho biết tập đoàn và các đơn vị thành viên cần rà soát, cập nhật mục tiêu, phân bổ chỉ tiêu cho triển khai kế hoạch trong các tháng tiếp theo; đảm bảo duy trì và tăng trưởng sản lượng sản xuất, đặc biệt là trong các lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, lọc hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện. Các đơn vị cần rà soát công tác đầu tư, quản trị danh mục đầu tư, tạo sự chuyển biến, nâng cao tỷ trọng giải ngân vốn đầu tư; tập trung triển khai, thúc đẩy các dự án lớn, trọng điểm như Lô B - Ô Môn, nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4... Bên cạnh đó là xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị về công tác dịch vụ trong tháng 6, tăng cường kết nối chuỗi, rà soát các chuỗi đang thực hiện và triển khai chuỗi mới nhằm phát huy sức mạnh của hệ sinh thái Petrovietnam; nâng cao hệ thống quản trị, rà soát, cập nhật theo các quy định mới của pháp luật...

Tháng 5, sản xuất toàn cầu tiếp đà suy thoái. Chỉ số PMI toàn cầu tiếp tục ở mức dưới 50 điểm, đặc biệt PMI các nền kinh tế lớn Mỹ, EU, Trung Quốc trong tháng 5 đều giảm so với tháng 4; lãi suất cao gây lực cản đối với tăng trưởng kinh tế, lạm phát tiếp tục ở mức cao, tốc độ tăng trưởng yếu. Trong nước, PMI ngành sản xuất cũng đã giảm xuống 45,3 điểm trong tháng 5 so với 46,7 trong tháng 4, ghi nhận tháng thứ ba suy giảm liên tiếp và đây cũng là mức giảm đáng kể nhất kể từ tháng 9/2021. Thêm vào đó tình hình thiếu điện, tăng trưởng tín dụng thấp, xuất khẩu bị thu hẹp đặc biệt là ở các thị trường lớn... ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tiếp tục giảm, tác động đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn Petrovietnam cũng như các đơn vị thành viên. Giá dầu thô trung bình tháng 5/2023 giảm 11% so với trung bình tháng 4 và giảm 7% so với trung bình quý I/2023, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2022. Biên lợi nhuận lọc dầu, giá khí, giá phân bón, xăng dầu... đều giảm.

(Nguồn: Petrovietnam)