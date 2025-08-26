Hoạt động nổi bật tại triển lãm thành tựu khoa học công nghệ

Hà NộiTriển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9, trưng bày nhiều hiện vật tiêu biểu qua từng thời kỳ.

Triển lãm do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - VEC (Đông Anh). Với tinh thần tôn vinh quá khứ, truyền cảm hứng cho hiện tại và mở ra hướng đi cho tương lai, triển lãm mang đến trải nghiệm mới qua không gian số và các diễn đàn trao đổi học thuật, chiến lược.

Trưng bày hiện vật khoa học công nghệ tiêu biểu từng thời kỳ

Không gian Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được chia thành nhiều giai đoạn, tái hiện chặng đường 80 năm khoa học, công nghệ và thông tin liên lạc đồng hành cùng lịch sử dân tộc.

Giai đoạn 1945-1954 khắc họa tinh thần tự lực của thời kỳ kháng chiến và kiến quốc, với những hiện vật như súng Bazooka, SKZ do kỹ sư Trần Đại Nghĩa cải tiến, máy đánh chữ mà GS Phạm Huy Thông từng sử dụng, ống đựng công văn của giao thông viên...

Giai đoạn 1954-1975 tập trung vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khách tham quan có thể quan sát mô hình pháo cao xạ 37 mm, 57 mm, tên lửa Sam 2 - biểu tượng cho sức mạnh phòng không, cùng máy vô tuyến điện do Ban Thông tin R lắp ráp để trang bị cho chiến trường. Đây là thời kỳ khoa học công nghệ đóng góp vào thắng lợi lịch sử năm 1975.

Bản thu nhỏ của công trình Đài Thông tin vệ tinh mặt đất Hoa Sen 1 (giữa), do Liên Xô cũ giúp xây dựng, khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 16/7/1980. Ảnh: Trọng Đạt

Từ 1975 đến 1986, khi đất nước bước vào giai đoạn xây dựng và hàn gắn, các hiện vật phản ánh bước đi đầu tiên trong hợp tác quốc tế và nghiên cứu hiện đại. Tiêu biểu có mô hình đài thông tin vệ tinh Hoa Sen 1 - công trình hợp tác với Liên Xô khánh thành năm 1980, hay mô hình lò phản ứng hạt nhân và các cuốn sách khoa học được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh. Đây là dấu ấn cho thấy nền khoa học, công nghệ Việt Nam bắt đầu tiếp cận những lĩnh vực đòi hỏi trình độ công nghệ cao.

Không gian của giai đoạn 1986-2025 là điểm nhấn lớn nhất, gồm ba phân khu: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với mô hình cột điện 500 kV Bắc - Nam, mô hình máy biến áp 500 kV, thiết bị viễn thông, Internet, radar cảnh giới, vệ tinh Vinasat-1, Vinasat-2... Những hiện vật này minh chứng cho sức sáng tạo của người Việt thời kỳ hội nhập.

Khu trưng bày tương lai sau năm 2025 giới thiệu các sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam cùng nhóm 11 công nghệ chiến lược, từ thiết bị bay không người lái, thiết bị mạng 5G đến sản phẩm ứng dụng chip Việt. Đây là góc nhìn hướng về kỷ nguyên mới, nơi khoa học công nghệ tiếp tục là động lực trung tâm cho phát triển đất nước.

Mô hình tên lửa đẩy (phải) đưa vệ tinh Vinasat-1 lên quỹ đạo, tháng 4/2008. Ảnh: Trọng Đạt

Triển lãm ảo

Điểm đặc biệt của triển lãm là toàn bộ hiện vật sẽ được số hóa và giới thiệu trên không gian trực tuyến để người xem tìm hiểu, không bị giới hạn bởi địa điểm hay thời gian.

Triển lãm ảo được thiết kế như một hành trình trực quan. Mỗi hiện vật đi kèm hình ảnh độ phân giải cao, cùng thông tin tư liệu. Các công nghệ mới được ứng dụng, giúp khách tham quan có cảm giác như đang trực tiếp đứng tại gian trưng bày. Đây là nỗ lực đưa khoa học công nghệ đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ vốn quen với trải nghiệm số.

Tổ chức triển lãm trên nền tảng trực tuyến giúp mở rộng khả năng tiếp cận cho hàng trăm nghìn người, cũng như khẳng định khoa học công nghệ đang góp phần đổi mới cách thức tổ chức sự kiện, đúng với tinh thần sáng tạo và chuyển đổi số mà triển lãm đề cao.

Diễn đàn tương lai khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Bên cạnh hoạt động trưng bày, Diễn đàn "Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" sẽ tổ chức sáng 29/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Diễn đàn quy tụ khoảng 200 đại biểu, gồm lãnh đạo các bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý cùng cộng đồng doanh nghiệp công nghệ.

Sự kiện được kỳ vọng trở thành không gian trao đổi mở, nơi ý tưởng, kinh nghiệm và giải pháp được thảo luận nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Việt Nam, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.

Trọng Đạt

