Hoạt động kinh doanh đình trệ vì mưa ngập

Hà NộiHoạt động của nhiều hàng quán, siêu thị, dịch vụ bị ngưng trệ bởi tình trạng ngập nặng, giao thông đứt đoạn nhiều khu vực.

Cơn mưa lớn suốt đêm qua và sáng 26/8 do ảnh hưởng của bão Kajiki, khiến giao thông nhiều nơi tê liệt, nhiều hàng quán đóng cửa. Các đơn hàng online cũng gia tăng nhưng không có người vận chuyển.

Không kịp dữ trữ đồ ăn bởi tình huống bất ngờ, trong khi các hàng quán ăn quanh nhà đóng cửa, chị Minh Ngọc, sống tại một chung cư ở Tây Mỗ trưa nay phải gọi ship đồ ăn cho gia đình. Giá trên các ứng dụng không tăng, nhưng chị không thể tìm được tài xế giao hàng.

"Tôi đã thử đặt qua nhiều app trong gần một giờ mà không có tài xế nào nhận đơn", chị Ngọc chia sẻ. Sau đó, chị may mắn tìm được một hộ kinh doanh ship đồ ăn trong khu chung cư.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment, đơn vị sở hữu 6 cửa hàng PizzaHome và Cơm gà 68 cũng nói rằng đơn "nổ" liên tục, nhưng gần như không có shipper nhận giao hàng. Điều này khiến doanh thu trên nền tảng online của đơn vị này giảm mạnh.

Để khắc phục tạm thời, ông Tùng cho biết nhân viên trực hotline tại các cơ sở sẽ thuyết phục khách hàng ở gần tự qua lấy đồ ăn. Về nguồn cung hàng hóa, đơn vị này cho biết không bị ảnh hưởng nhiều bởi dự trữ trước mưa bão và sự kiện hợp luyện diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Mưa ngập hơn 1 m khu vực chợ Xanh, phố Phan Văn Trường, phường Cầu Giấy. Ảnh:Thanh Tùng

Ông Oanh Vũ, Giám đốc marketing Miresto - đơn vị sở hữu chuỗi Thế giới Hải sản, Hatoyama nói rằng 18 cơ sở đều bị ảnh hưởng bởi ngập lụt khi nhân viên không thể đến nhà hàng. Một số nhà hàng trong chuỗi của họ cũng thiệt hại về cơ sở vật chất khi bị dột hoặc nước mưa tràn vào do trận mưa lớn đêm qua.

Đơn vị này cũng ghi nhận tình trạng đình trệ về nguồn cung hàng hóa do khó khăn tạm thời trong khâu vận chuyển. Tuy nhiên, ông Oanh Vũ cho biết tình hình đang dần ổn định khi nước rút, các cửa hàng dự kiến đáp ứng được 70-80% món ăn so với thường lệ.

Ngập lụt cũng khiến nhiều nhà cung ứng cho quán ăn, nhà hàng, siêu thị không thể vận chuyển thực phẩm.

Sau khi nhận thông báo được làm việc tại nhà vì mưa ngập, anh Ngọc Tân, khu đô thị Tây Hồ Tây xuống siêu thị mini ở sảnh chung cư để mua đồ ăn. Tuy nhiên, anh bất ngờ vì toàn bộ kệ hàng rau, thịt đã trống trơn dù chưa đến 10h sáng. Nhân viên thu ngân siêu thị cho biết vì nhiều tuyến phố đang ngập nặng, nên xe chở hàng hóa vẫn chưa thể đến được cơ sở này.

Cảnh tương tự cũng diễn ra ở nhiều cửa hàng, siêu thị khác, nhất ở tại khu vực phía tây Hà Nội. Cuối giờ sáng, trên kệ hàng thịt heo tại một siêu thị lớn ở phường Kiến Hưng chỉ còn một vài khay, phía quầy rau sót lại ít bó bắp cải nhưng đã bị dập nát. Theo nhân viên siêu thị, xe cung ứng thịt cho siêu thị này vào đường lụt sâu nên bị chết máy, dự kiến chiều mới có thêm nguồn hàng mới.

Quầy hàng thịt heo ở một siêu thị lớn tại phường Kiến Hưng gần như trống trơn trưa 26/8. Ảnh: Anh Minh

Đại diện Aeon Việt Nam thông tin lượng khách đến mua sắm trực tiếp tại các trung tâm bách hóa tổng hợp, siêu thị ở Hà Nội giảm 20-30% so với ngày thường vì ngập lụt. Lượng khách đặt hàng trực tuyến gia tăng, chủ yếu với các mặt hàng như thực phẩm, nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, do tình hình mưa ngập kéo dài, việc giao hàng khó khăn. Aeon cho biết cố gắng giao hàng trong thời gian sớm nhất cho khách.

Trong khi đó, ghi nhận tại một số chợ truyền thống ở khu vực Cầu Giấy, Mỹ Đình nguồn cung hàng hóa vẫn khá dồi dào. Giá một số mặt hàng như rau xanh tăng khoảng 10-15% so với ngày thường.

Bão Kajiki đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh chiều 25/8 với sức gió cấp 10-12. Sau hơn 10 tiếng hoành hành ở miền Trung, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở trên địa phận Lào và tiếp tục gây mưa to cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong đó có Hà Nội, gây ngập lụt nhiều nơi.

Anh Tú - Thủy Trương - Phương Dung