Hoạt động hút fan ở concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Hàng nghìn fan "Anh trai vượt ngàn chông gai" giao lưu với thần tượng ở gian hàng Reeva, ăn mì cao cấp và nhận quà lưu niệm gắn liền chương trình, ngày 22-23/3.

Từ sáng sớm, nhiều fan có mặt tại điểm tổ chức concert ở Thủ Đức, diện áo dài, áo tứ thân, nhật bình hay váy xòe màu sắc của người H'Mông. Hơn 5.000 người tham gia xác lập kỷ lục Guinness "Sự kiện có số lượng người tham gia mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất".

Dàn "anh tài" khuấy động gian hàng Reeva. Từ phải sang: Duy Khánh, Bùi Công Nam, Kay Trần, BB Trần. Ảnh: Reeva

Tại gian hàng bên ngoài sân khấu, nhà tài trợ Reeva mời bốn "anh tài" BB Trần, Kay Trần, Bùi Công Nam, Duy Khánh giao lưu trực tiếp với khán giả và qua sóng livestream. Giữa cái nóng hơn 32 độ, hàng nghìn fan vây quanh gian hàng tìm cơ hội trò chuyện, nhận chữ ký tặng, chụp ảnh dàn sao.

Livestream trên Fanpage Reeva tạo sức hút với 20.000 mắt xem cùng lúc và tổng hơn ba triệu lượt. Thương hiệu còn tặng vé concert thứ 4 (ngày 23/3) cho 500 khán giả may mắn theo dõi livestream, chơi minigame.

Trước giờ G, nhà tài trợ Reeva tiếp sức fan bằng hàng chục nghìn phần ăn là sản phẩm bán chạy của thương hiệu như: mì bắp bò cải chua, mì trộn gà nấm phô mai cay, nui gà phô mai, nui xốt bò bằm.

Khán giả khoe món ăn trước giờ concert. Ảnh: Reeva

Ba trạm tiếp sức Reeva luôn ken đặc người. Hàng nghìn người trẻ kiên nhẫn xếp hàng đợi thưởng thức mì và check-in các góc được trang trí bắt mắt như tô mì khổng lồ, khu photobooth ánh sáng neon và cửa hàng tiện lợi mini...

"Lần đầu tiên đi concert chúng tôi được chăm sóc toàn diện như vậy. Tôi ấn tượng nhất với topping cải chua và sợi mì dai, càng ăn vị càng thấm", khán giả Nguyễn Phan Hải Trà - sinh viên năm 4, Đại học Văn Hiến - nói sau khi thưởng thức tô mì bắp bò cải chua.

Theo đại diện nhãn hàng, trong hai ngày diễn ra concert, họ phục vụ gần 10.000 suất ăn và tặng fan hơn 180.000 sản phẩm cao cấp.

Khán giả Phạm Huyền (29 tuổi, Cao Bằng) cho biết dù ở xa, đi lại vất vả, cô vẫn vui vì có cơ hội gặp thần tượng. "Công cuộc ‘đu idol' của mình lần này khá vui, được đứng gần các anh tài, nói chuyện trực tiếp và có quà mang về. Cảm ơn Reeva vì đã cho mình trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn", Phạm Huyền cho hay.

Bên cạnh thưởng thức mì tại chỗ và giao lưu dàn sao, fan còn nhận những phần quà thú vị từ nhãn hàng sau concert. Mỗi phần quà là một "túi mù" gồm sản phẩm Reeva cùng quà lưu niệm phiên bản giới hạn khác nhau như túi vải, móc khóa, nam châm hoặc card bo góc có chữ ký nghệ sĩ.

Lan Anh (27 tuổi, Đồng Nai) và nhiều khán giả cho biết hào hứng vì đây là lần đầu họ nhận được doorgift (túi quà) từ một nhà tài trợ khi đi concert.

Suốt đêm nhạc, Lan Anh cùng khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, hòa giọng cùng thần tượng trong các nhạc phẩm Call me by fire, Superstar, Tình yêu ngủ quên, Let me feel your love tonight... Không ít lần họ nghẹn giọng hát theo ở ca khúc Mẹ yêu con, Bao tiền một mớ bình yên, Thu hoài, Chuyện nhà bé thôi con đừng về hay Một vòng Việt Nam.

Không gian âm nhạc đầy cảm xúc tại "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: Reeva

"Đồng hành concert Anh trai vượt ngàn chông gai, chúng tôi mong giúp người hâm mộ có cơ hội gặp gỡ dàn sao, đồng thời tiếp sức hành trình theo chân thần tượng của fan thêm đáng nhớ, đầy năng lượng", đại diện nhãn hàng cho hay.

Reeva hiện có mặt ở hơn 40 quốc gia, trong đó có nhiều thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc... Tại Việt Nam, thương hiệu mì ăn liền ghi điểm với gói topping tươi như cải chua, nấm bào ngư. Đơn vị còn sáng tạo nhiều sản phẩm mới gồm nui ăn liền, khoai tây nghiền, đáp ứng nhu cầu thưởng thức hương vị mới lạ của người trẻ.

Thiên Hà