Hoạt động giải trí, ẩm thực mùa lễ hội tại InterContinental Phu Quoc

Khu nghỉ dưỡng mở đầu mùa lễ hội bằng lễ thắp sáng cây thông Noel ngay sảnh chính. Tiểu cảnh được bày trí theo phong cách Giáng sinh miền biển với san hô, vỏ sò và tông vàng ánh kim. Mỗi tối, dàn hợp xướng thiếu nhi Phú Quốc sẽ cùng hòa giọng tại đây, mang đến những giai điệu Giáng Sinh quen thuộc.
Ngoài cây thông, ngôi nhà bánh gừng Mercado cũng là điểm check-in cho du khách. Tác phẩm là điểm nhấn quen thuộc của mùa lễ hội tại InterContinental Phu Quoc. Trẻ em có thể viết thư gửi ông già Noel, bỏ vào hòm thư đặt giữa sảnh.
Vào ngày 24/12, ông già Noel sẽ xuất hiện tại hồ bơi Oasis để dành tặng những món quà bất ngờ cho du khách nhí. Ngoài ra, cả gia đình có thể cùng nhau tham gia lớp học nấu ăn do bà già Noel trực tiếp đứng lớp.
Xuyên suốt kỳ nghỉ tại InterContinental Phu Quoc, du khách có thể lựa chọn các hoạt động nghỉ dưỡng tùy sở thích và nhu cầu, diễn ra từ sáng sớm đến tối muộn. Cụ thể, vào buổi sáng, du khách có thể nghỉ ngơi tại ghế lười bố trí dọc hồ bơi, đọc sách hoặc tận hưởng sự yên tĩnh, tập yoga tại Harnn Heritage Spa. Nơi đây còn cung cấp các liệu trình lấy cảm hứng từ ngũ hành, giúp thư giãn và tái tạo năng lượng.
Ngoài là nơi thưởng thức bữa sáng buffet với đa dạng món ăn Á – Âu, nhà hàng Sora & Umi còn mang đến menu lễ hội đặc biệt với các món được thiết kế riêng, phục vụ mỗi tối.
Các đôi thích cảm giác dùng bữa lãng mạn bên bờ biển có thể cân nhắc đến nhà hàng Lava - nơi diễn ra tiệc tối đặc biệt với hải sản tươi và các món nướng cao cấp. Menu bánh ngọt, món mặn dành riêng cho Giáng sinh cũng sẽ trở lại trong mùa lễ hội năm nay, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.
Vào đúng đêm giao thừa 31/12, resort tổ chức chương trình "Tropical Grandeur New Year's Eve Gala" tại khu vực bãi cỏ The Lawn. Du khách sẽ được thưởng thức tiệc buffet phong phú với hải sản, món nướng và tráng miệng, xen kẽ là các tiết mục biểu diễn DJ với âm nhạc sôi động.
Khi đồng hồ điểm gần nửa đêm, quán bar Ink 360 sẽ có hoạt động đếm ngược và ngắm pháo hoa, chào đón năm mới 2026.
Theo đại diện resort, chương trình năm nay hướng đến mục tiêu kết nối con người với thiên nhiên và mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng toàn diện cho du khách, từ bày trí đến ẩm thực, dịch vụ.
InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort nằm trên Bãi Trường, cách Sân bay Quốc tế Phú Quốc khoảng 15 phút di chuyển. Toàn khu nghỉ dưỡng có 459 phòng, suite và biệt thự, cùng 6 nhà hàng và quán bar tầng thượng Ink 360.
Đan Minh
Ảnh: InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort