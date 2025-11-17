Hoạt động giải trí, ẩm thực mùa lễ hội tại InterContinental Phu Quoc

Các đôi thích cảm giác dùng bữa lãng mạn bên bờ biển có thể cân nhắc đến nhà hàng Lava - nơi diễn ra tiệc tối đặc biệt với hải sản tươi và các món nướng cao cấp. Menu bánh ngọt, món mặn dành riêng cho Giáng sinh cũng sẽ trở lại trong mùa lễ hội năm nay, đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước.