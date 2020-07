Hoạt động du lịch ở nhiều địa phương bị ngưng trệ

Cần Thơ quyết định dừng tổ chức Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng; một số địa phương không đón du khách.

Ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám Đốc Sở VHTTDL Cần Thơ cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND TP Cần Thơ đã quyết định dừng tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng lần thứ V năm 2020.

"Bên cạnh ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng phải hủy để đảm bảo an toàn, Thành phố cũng yêu cầu các khu điểm du lịch nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và không tập trung quá 30 người ngoài khu vực công sở, nơi công cộng", ông Tùng nói.

Hoạt động giao thương chợ nổi Cái Răng đã tạo nên nét đặc trưng cho du lịch sông nước miền Tây. Ảnh: Kiều Dương.

Ngày hội năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 1 – 3/8 với nhiều hoạt động như đưa đón khách tham quan các điểm du lịch miễn phí, buffet các loại trái cây và bánh dân gian miễn phí được đặt trên bè nổi tại chợ nổi.

Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu người dân không đến Đà Nẵng và những vùng có dịch trong thời điểm này. Trong khi UBND tỉnh Phú Yên quyết định tạm đóng cửa từ ngày 29/7 các di tích, danh thắng nổi tiếng như Gành Đá Dĩa, Bãi Môn - Mũi Điện... Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, Quảng Ngãi cũng đã dừng hoạt động đón khách ra đảo Lý Sơn, kể từ ngày 27/7. Chính quyền TP Hội An yêu cầu các cơ sở lưu trú không đón khách mới từ 28/7 để thực hiện phòng chống dịch Covid-19. "Đối với những trường hợp đã đến lưu trú trước thời điểm này phải khai báo y tế theo quy định", ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch thành phố Hội An, cho biết.

Sau khi Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội; Quảng Nam yêu cầu thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách 1m khi tiếp xúc... Các địa phương như TP HCM, Đăk Lăk, Bình Định, Khánh Hòa... cũng quyết định dừng các hoạt động không thiết yếu như quán bar, vũ trường..., không tập trung quá 20 - 30 người nơi công cộng cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Thừa Thiên – Huế, sau khi ra văn bản thông báo tạm hoãn các sự kiện, hoạt động đông người chưa cấp thiết để tập trung phòng chống dịch, sáng ngày 31/7, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh cũng quyết định dời Festival Huế sang năm 2021 để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, địa phương cũng yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn "tạm dừng tổ chức các chương trình tham quan, du lịch đến các địa phương đã công bố có người mắc Covid-19 và đón khách từ các địa phương này", từ ngày 29/7.

Nguyễn Nam