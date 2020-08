Hoạt động du lịch, lữ hành tháng 8 giảm mạnh

Doanh thu du lịch, lữ hành tháng 8 giảm gần 62% so với tháng 7 khi đại dịch diễn biến phức tạp trở lại.

Tổng cục Thống kê vừa cập nhật tình hình kinh tế tháng 8. Trong đó, doanh thu du lịch lữ hành trong tháng này chỉ đạt 974 tỷ đồng, giảm gần 62% so với tháng 7 và giảm 74,4% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 8 cũng giảm 2,7% so với tháng trước, còn 422.900 tỷ đồng.

Theo cơ quan thống kê, hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 8 có xu hướng giảm so với tháng trước do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19.

Tính chung 8 tháng, doanh thu du lịch, lữ hành chỉ đạt 13.100 tỷ đồng, giảm 54,4% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là đại dịch làm cho các chính sách kích cầu du lịch nội địa không thể thực hiện, nhiều khách du lịch hủy tour và các sự kiện lễ hội văn hóa hủy bỏ, một số địa điểm thăm quan phải đóng cửa trở lại.

Một số địa phương có doanh thu du lịch, lữ hành tháng giảm trên 50% như Khánh Hòa, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Nam, Kiên Giang, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng cũng giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm trước, còn 322.500 tỷ đồng. Những địa phương có mức giảm mạnh nhất cũng tương đồng với danh sách địa phương có doanh thu du lịch, lữ hành chịu ảnh hưởng bởi Covid-19.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 chỉ đạt 16.300 lượt, giảm 98,9% so với cùng kỳ 2019. Nguyên nhân là Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chưa mở cửa du lịch quốc tế. Tính chung 8 tháng, khách quốc tế chỉ đạt gần 3,8 triệu lượt người, giảm 66,6%.

Trong đó, khách từ Trung Quốc đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm giảm 72,3%, Hàn Quốc giảm 70,5%, Nhật Bản giảm 67,4%. Các thị trường khu vực châu Âu, Mỹ và châu Phi cũng sụt giảm mạnh. Campuchia là thị trường duy nhất ghi nhận lượt khách gia tăng gần 71% trong 8 tháng với 121.000 lượt.

Minh Sơn