Hoạt động của Pouyuen không ảnh hưởng nhiều sau ca nhiễm Covid-19

Sau ca nhiễm Covid-19 của một công nhân, Pouyuen cho biết đơn hàng hơi chậm nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất chung.

Là doanh nghiệp có số lượng công nhân đông nhất TP HCM, gần 60.000 người, khi ghi nhận một ca dương tính ngày hôm qua (9/6), Pouyuen cho biết tới nay đã có 141 công nhân cách ly tập trung 21 ngày, 454 công nhân nghỉ cách ly tại nhà 14 ngày.

"Toàn khu C - nơi có công nhân nhiễm Covid-19 làm việc - có tổng cộng 9.200 người. Hôm qua chúng tôi cho lấy mẫu xét nghiệm 3.200 công nhân. Đến 10h sáng nay lấy tiếp 6.000 công nhân", ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty Pouyuen nói và cho rằng, trước mắt khu C bị ảnh hưởng và đơn hàng khu này hơi chậm nhưng không quá nghiêm trọng. Hiện tại, công ty chỉ phong tỏa tầng 5 trong khu C, các tầng khác cho giãn cách và làm việc bình thường...

Pouyuen cũng cho biết đang chờ kết quả xét nghiệm và sẽ có phương án phân bổ làm việc tiếp theo tùy theo diễn biến cụ thể. Nếu tình hình phức tạp, công ty sẽ có nhiều nhóm công nhân phải tạm nghỉ. Hàng có thể chuyển cho khu khác tiếp nhận thêm.

Công nhân Công ty Pouyeun vẫn làm việc bình thường sáng 10/6. Ảnh: Lê Tuyết.

Với trường hợp của Công ty TNHH Furukawa Automotive Parts Vietnam Inc, tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), ông Hoàng Xuân Thái, Chủ tịch công đoàn cho biết, sau khi một nữ công nhân tại nhà máy này dương tính với Covid-19, công ty đã lập tức họp bàn các phương án chống dịch. Phía Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) cũng đã đến lấy mẫu trực tiếp khoảng 150 công nhân có nguy cơ cao trong ngày 8/6.

"Sáng nay, rất may mắn là 150 người đều có kết quả âm tính. Tuy vậy, công ty vẫn cho những người này nghỉ tại nhà trong vòng 14 ngày", ông Thái nói và cho rằng, toàn bộ hoạt động sản xuất của công ty hiện vẫn diễn ra bình thường. Số công nhân cho nghỉ tại nhà đa phần là nhân viên mới nên hoạt động sản xuất không bị gián đoạn.

Cũng theo ông Thái, mặc dù số lượng công nhân của công ty là 7.000 người nhưng được chia ra các phân xưởng rời với 5 địa điểm khác nhau ở trong Khu chế xuất Tân Thuận. Trong đó, phân xưởng nữ công nhân nhiễm Covid-19 làm việc ở đường 24, cuối Khu chế xuất Tân Thuận, với số lượng công nhân ít. Nhờ đó, việc khoanh vùng những người tiếp xúc với nữ công nhân mắc Covid -19 này cũng thuận tiện hơn.

Đơn vị này cũng cho biết, đã lên phương án kiểm soát dịch. Công ty này vừa lập ngay một ban kiểm soát dịch để đi kiểm tra từng giờ, từng ngày và nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm phòng dịch theo nguyên tắc 5K; đồng thời nâng khẩu phần ăn để công nhân đảm bảo sức khỏe.

Khi ăn trưa tại nhà máy, lãnh đạo công ty cho biết công nhân phải ngồi cùng hướng, mặt quay về một một phía và giãn cách 2 m để đảm bảo an toàn. Song song đó, FAPV cũng cho dây chuyền làm việc giãn cách, mỗi người cách nhau ở một khoảng cách an toàn.

FAPV là doanh nghiệp FDI, 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất bộ dây điện trong xe hơi. Còn Công ty Pouyuen Việt Nam thuộc tập đoàn Pouchen, hoạt động từ năm 1996 với ngành nghề sản xuất chính là may mặc, giày thể thao.

Để phòng ngừa lây lan tại nhà máy, các doanh nghiệp trên cho biết, phía HCDC đã xuống phun khử khuẩn tại công ty.

Theo HCDC, trường hợp nghi nhiễm Covid-19 tại Công ty Pouyuen Việt Nam đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm vào tối 8/6 do tiếp xúc gần với người chồng nhiễm Covid-19 được công bố vào trưa 9/6. Hai vợ chồng cư trú tại hẻm 1E, đường số 6, Khu dân cư Nam Long, phường An Lạc, quận Bình Tân. Người chồng có tiếp xúc với BN 9096 tại nơi làm việc. BN 9096 là tiếp xúc gần của BN8737. BN 8737 được phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện. Còn ca nhiễm tại Công ty FAPV, nữ công nhân trên đã được cách ly tại nhà ở khu vực Mả Lạng tại quận 1 từ ngày 29/5 và từ đó đến nay không vào lại công ty.

Thi Hà