Hoạt động chơi Tết truyền thống và hiện đại ở TP HCM

TP HCMBạn có thể vui chơi hội hoa xuân sắc màu đến nghỉ dưỡng riêng tư ở khách sạn 5 sao.

TP HCM là vùng xanh 3 tuần liên tiếp, du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn với dịch vụ đa dạng và đầy đủ dịp Tết từ truyền thống đến hiện đại theo 9 gợi ý sau.

Dạo chơi đường hoa, hội hoa xuân

Hội hoa xuân Nhâm Dần tại công viên Tao Đàn (quận 1) diễn ra từ 27/1 đến 6/2. Tương tự tại khu vực bến Bình Đông (quận 8), chợ hoa xuân "trên bến dưới thuyền" đang diễn ra với hàng chục nghìn chậu hoa từ khắp các tỉnh miền Tây bày bán từ đường Đình Hòa đến Nguyễn Chế Nghĩa.

Tại Nhà văn hóa Thanh niên, Lễ hội Tết Việt, kéo dài đến 31/1, đang là tâm điểm, thu hút khách tham quan. Ở đây có không gian đậm bản sắc Tết cổ truyền với đường mai, phố ông đồ, điểm check-in đèn lồng, câu đối, tiểu cảnh...

Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa vào ngày 29/1, mang đến không gian sắc màu với 80 loại hoa gần 97.000 chậu, phục vụ người dân chơi Tết đến ngày 4/2.

Lưu lại hình ảnh với Tết Sài Gòn ở các đường hoa. Ảnh: Quỳnh Trần

Đi lễ chùa

Viếng chùa đầu năm mang lại cảm giác an yên, nhẹ nhàng trong tâm hồn. Du khách có thể đến các chùa có không gian thoáng đãng, thanh tịnh để vãn cảnh, cầu bình an, may mắn trong năm mới. Một số nơi gợi ý như: Chùa Bửu Long (TP Thủ Đức), Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Tu viện Khánh An (quận 12), chùa Ngọc Hoàng (quận 1), miếu Phù Châu (quận Gò Vấp), chùa Bà Thiên Hậu (quận 5)...

Xem múa rối nước

Chương trình phù hợp với gia đình có con nhỏ, giúp bé hiểu hơn về nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Nơi này còn có các trò chơi dân gian với màu sắc ấn tượng, thu hút, gợi nhớ khung cảnh về ngày Tết xưa. Du khách có thể đến Bảo tàng Lịch sử, số 2, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 để mua vé xem múa rối từ 50.000 đến 70.000 đồng/vé. Trong dịp Tết, đoàn rối nước Rồng Phương Nam biểu diễn xuyên suốt mỗi ngày 3 suất (10h - 11h - 14h30) từ mùng 1 đến mùng 6 Tết.

Tham gia tour du lịch nội đô

TP HCM có 6 tour du lịch nội đô lần đầu xuất hiện trong năm 2021, đưa khách khám phá những ngóc ngách của thành phố như: Từ Sài Gòn xưa đến TP HCM nay, Thành phố "xanh" Thủ Đức, Ngày bình yên trên "Vùng đất thép", Về Cần Giờ lắng nghe hơi thở của rừng, Trên bến dưới thuyền TP HCM - Hóc Môn, Bình Chánh những điều chưa kể. Các tour có kết hợp giữa đi bộ, đạp xe, đi thuyền, buýt đường sông, ôtô... mang đến trải nghiệm đa dạng trong một ngày.

Bên cạnh đó, các khu du lịch sinh thái tại thành phố cũng có chương trình kết hợp các điểm tham quan như Làng du lịch Bình Quới, khu du lịch sinh thái Cần Giờ, đảo khỉ... gồm các buổi ăn và phòng nghỉ, giá từ 990.000 đồng/khách, từ (mùng 4 đến mùng 10 Tết).

Chơi Tết ở làng nhang gần 100 tuổi tại huyện Bình Chánh. Ảnh: Huỳnh Nhi

Staycation tại khách sạn 5 sao

Nếu muốn có ngày Tết khác biệt, bạn có thể tham khảo các gói nghỉ dưỡng tại chỗ dịp Tết của các khách sạn 5 sao như: InterContinental Residences Saigon, Sheraton Saigon, Renaissance Riverside Saigon, Grand Sài Gòn, Le Méridien Saigon... Với vị trí đắc địa, các khách sạn sẽ mang đến những trải nghiệm đối lập giữa sự nhộn nhịp, náo nhiệt của thành phố và sự tĩnh lặng, thư thái trong khuôn viên khách sạn.

Du khách sẽ tận hưởng đêm nghỉ dưỡng tại không gian sang trọng với giá từ 1,5 triệu, tầm nhìn bao trọn thành phố, bữa sáng miễn phí, ưu đãi các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tặng lì xì quy đổi thành các dịch vụ ẩm thực tại khách sạn, quà Tết đặt tại phòng nghỉ, áp dụng từ 31/1 đến 6/2, sử dụng miễn phí hồ bơi, phòng gym...

Đi Thảo Cầm Viên, Suối Tiên, Đầm Sen, công viên nước

Đây là những địa điểm chưa bao giờ hết hot với người dân thành phố trong các dịp lễ Tết bởi có nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời, đầy đủ dịch vụ ăn uống, không gian thoáng và rộng rãi, gần nơi sinh sống, có thể xếp lịch dễ dàng vui chơi trong ngày. Tết này các công viên đều hoạt động xuyên suốt Tết. Công viên Đầm Sen có chương trình mua vé trọn gói tặng voucher sử dụng dịch vụ ẩm thực hoặc quà lưu niệm. Công viên văn hóa Suối Tiên miễn phí vé vào cổng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, giảm 50% combo 15 trò chơi trẻ em...

Ghé quán cà phê Tết

Bạn có thể chọn quán có không gian trang trí Tết rực rỡ sắc đỏ để hòa mình vào không khí xuân. Một số địa chỉ tham khảo vừa có không gian đẹp lại phục vụ xuyên Tết năm nay là: YOUNG Tea & Coffee (quận 10), The Seat Cafe (quận 3), Le Ciel Café (quận Bình Thạnh), SKD Coffee & Tea (quận 3)...

Góc riêng hội ngộ bạn bè ngày đầu năm. Ảnh: Phạm Kim Ngân

Chill cùng bạn bè ở khu cắm trại

Cách trung tâm TP HCM khoảng 7 km, Square 39, phường Bình An, là điểm đến mới nổi, kết hợp 2 trong 1 việc thưởng thức cà phê và tận hưởng tiện ích của chuyến cắm trại ngoài thiên nhiên. Đây là không gian thoáng mát để nhâm nhi chút bia và thưởng thức các món nướng. Quán nằm trên tầng thượng, rộng khoảng 700 m2, không gian mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên và nhiều cây xanh mát mẻ, đón khách từ 7h đến 23h. Quán chỉ nghỉ ngày 29 Tết.



Đi buýt đường sông

Nếu muốn có không gian yên tĩnh, tận hưởng vẻ đẹp của TP HCM buổi tối, tránh những con đường nhộn nhịp, bạn có thể tham gia tour buýt đường sông ban đêm. Lộ trình đi từ bến Bạch Đằng đến bên Bình An và ngược lại, thời gian hoạt động từ 17h đến 21h hàng ngày, mỗi ngày có 4 chuyến. Trên hành trình, sẽ có chương trình văn nghệ với những bản nhạc xuân.