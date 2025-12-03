'Hoàng tử quỷ' khai thác tín ngưỡng, phong tục dân gian

Chuyển thể từ "Lý triều dị truyện", phim "Hoàng tử quỷ" khai thác yếu tố tín ngưỡng, phong tục dân gian và mở rộng bối cảnh lịch sử để tạo không khí huyền bí.

* Bài tiết lộ tình tiết phim

Ra mắt năm 2018, Lý triều dị truyện của tác giả Phan Cuồng được yêu thích nhờ pha trộn yếu tố lịch sử, huyền học, âm binh, tà thuật và uẩn khúc cung đình. Tác phẩm tái bản nhiều lần, vào nhóm truyện kinh dị - kỳ ảo Việt được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội.

Bản điện ảnh xoay quanh Thân Đức (Anh Tú Atus), mang dòng máu nửa người nửa quỷ, muốn giải thoát Quỷ Xương Cuồng khỏi Ải mắt người để khôi phục Xương Cuồng Giáo. Để hoàn thành kế hoạch, hắn cần tìm Du hồn giả và Bạch hổ nguyên âm. Thân Đức giả dạng lang y, đến làng Hủi với lý do chữa bệnh cứu người nhưng chạm trán trưởng làng Lỗ Đạt. Những sự kiện kỳ bí xảy ra tại ngôi làng khiến quá trình thực hiện mục tiêu của Thân Đức trở nên phức tạp.

Khi đưa truyện ăn khách lên màn bạc, bộ đôi đạo diễn Trần Hữu Tấn - nhà sản xuất Hoàng Quân giữ yếu tố ly kỳ của nguyên tác như nhân vật phức tạp, loạt bí ẩn xoay quanh tà thuật, sắc thái huyền hoặc đặc trưng. Tuy nhiên, ê-kíp chuyển bối cảnh sang thời Lê Trung Hưng - giai đoạn giàu tư liệu trang phục, kiến trúc, tín ngưỡng.

"Việc điều chỉnh giúp khán giả vừa quen với tinh thần truyện, vừa giúp ê-kíp mở rộng chiều sâu lịch sử, từ đó dựng bối cảnh, phục trang và nghi lễ tâm linh một cách thuyết phục, chân thực hơn", đạo diễn Trần Hữu Tấn cho hay.

Anh Tú Atus đảm nhận vai chính Thân Đức. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Làng Hủi - nơi diễn ra phần lớn câu chuyện - được dựng mới giữa rừng nguyên sinh ở Đà Lạt. Theo đạo diễn Trần Hữu Tấn, bối cảnh thật có nhiều ưu điểm như màu trời xám lạnh, lớp sương rừng và mùi ẩm thực địa hòa quyện, tạo không khí u tối, khó có thể tái tạo bằng kỹ xảo. Êkíp thiết kế những ngôi nhà lợp gỗ, chuồng gia cầm, luống thảo mộc, dụng cụ săn bắt, dệt may dựa trên tư liệu dân gian.

500 bộ cổ phục được thiết kế dựa trên tượng thờ, tranh chạm và tư liệu lịch sử. Đạo diễn đưa yếu tố tín ngưỡng, phong tục dân gian vào mạch truyện như hình tượng cô đồng trừ tà, gã kể chuyện rong đi khắp thiên hạ, lễ đấu vật tế thần, mộ chum.

Ở phương diện nghe - nhìn, đoàn phim muốn tạo không gian điện ảnh giàu sức hút. Hình ảnh gam trầm u ám, bối cảnh rừng nguyên sinh và làng Hủi mang lại cảm giác chân thực, nặng nề. Những góc quay cận biểu cảm, đại cảnh Ải mắt người, bãi tha ma hay sới vật được dàn dựng quy mô.

Ê-kíp đầu tư phần bối cảnh, phục trang. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Đoàn phim xử lý kỹ phần âm thanh với tiếng gió lùa qua tán cây, hồi trống nghi lễ, lời khấn rì rầm trong nghi thức trừ tà... góp phần làm dày bầu không khí rùng rợn. "Âm thanh sống động cùng hình ảnh giàu chất điện ảnh đưa khán giả vào thế giới linh dị, cảm nhận sự căng thẳng lẫn vẻ huyền ảo ở từng phân cảnh", đạo diễn Trần Hữu Tấn cho hay.

Ê-kíp cũng chọn kỹ từng diễn viên để tạo sức nặng cảm xúc. Thân Đức là vai nặng ký nhất sự nghiệp của Anh Tú Atus. Anh phải thể hiện rõ hai mặt đối lập: hiền hòa, điềm tĩnh khi hóa lang y; tàn nhẫn, lạnh lùng của một hoàng tử mang dòng máu quỷ. Lương Thế Thành tái xuất điện ảnh với vai Lỗ Đạt chính trực, mạnh mẽ.

Hoàng Linh Chi lần đầu đóng chính, phù hợp hình tượng cô đồng vừa bí ẩn, vừa mềm mại. Vai Phan Cuồng của Thanh Trực tạo tiếng cười, cân bằng trường đoạn căng thẳng. Trong khi đó, nghệ sĩ Bình Tinh hóa phu nhân Tuệ Liễu - người mẹ toan tính, chịu nhiều bi kịch.

Lương Thế Thành vào vai Lỗ Đạt, trưởng làng Hủi. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Sau Tết ở làng địa ngục, Kẻ ăn hồn và Cám, đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân tiếp tục thể hiện thế mạnh với Hoàng tử quỷ: biến các nguyên tác Việt được nhiều người yêu thích thành bản điện ảnh đậm dấu ấn riêng. Họ cho biết phim mới tôn trọng tinh thần nguyên tác nhưng làm mới cách kể, mở rộng bối cảnh lịch sử, khai thác lớp lang về văn hóa tín ngưỡng Việt và nâng tầm bằng hình ảnh, diễn xuất, âm thanh.

Hoàng tử quỷ đang mở bán vé, sẽ khởi chiếu tại các cụm rạp toàn quốc từ ngày 5/12.

Hiếu Châu