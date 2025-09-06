Hoàng tử Nhật Bản làm lễ trưởng thành

Hoàng gia Nhật Bản tổ chức lễ trưởng thành cho Hoàng tử Hisahito, người đứng thứ hai trong danh sách kế vị.

Hoàng tử Hisahito, 19 tuổi, mặc áo vàng dành cho người vị thành niên theo truyền thống, được trao mũ miện bằng lụa đen trong buổi lễ ngày 6/9.

Buổi lễ đánh dấu sự khởi đầu cho cuộc sống của Hisahito với tư cách thành viên trưởng thành thuộc hoàng gia Nhật Bản. Hàng chục người tham dự tại sự kiện.

"Cảm ơn hai bác vì đã trao mũ miện cho con trong lễ trưởng thành hôm nay", Hisahito nói và cúi chào Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. "Cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình và nhận thức rõ trách nhiệm của một thành viên hoàng gia trưởng thành".

Hisahito sau đó lên xe tham dự các nghi lễ khác, mặc trang phục tối màu dành cho người trưởng thành theo truyền thống. Cậu là người thứ hai trong danh sách kế vị, sau cha mình là Thái tử Fumihito.

Hoàng tử Hisahito và các thành viên hoàng gia Nhật Bản tại lễ trưởng thành ở cung điện hoàng gia tại Tokyo ngày 6/9. Ảnh: AFP

Nhật hoàng Naruhito có một con gái là Công chúa Aiko, 23 tuổi, song cô không nằm trong danh sách kế vị vì quy định chỉ nam giới mới được thừa kế ngai vàng. Tuy nhiên, nhiều người Nhật Bản gần đây ủng hộ việc phụ nữ lên ngôi.

"Đối với tôi, phụ nữ hay đàn ông trở thành Nhật hoàng không có gì khác biệt. Cần linh hoạt hơn trong quy định về kế vị", Yuta Hinago, nữ bartender 33 tuổi tại Tokyo, cho biết. Minori Ichinose, 28 tuổi, nói "giới tính không quan trọng" và cô ủng hộ ý tưởng về Nữ hoàng Nhật.

Hoàng tử Hisahito rời cung điện hoàng gia tại Tokyo sau lễ trưởng thành ngày 6/9. Ảnh: AFP

Tại Nhật Bản trong nhiều thập kỷ diễn ra tranh luận về vấn đề kế vị ngôi hoàng đế. Một ủy ban chính phủ Nhật Bản năm 2005 từng khuyến nghị nên truyền ngôi cho người con lớn nhất bất kể giới tính. Một năm sau, Hoàng tử Hisahito chào đời và các cuộc tranh luận chấm dứt.

Những người theo chủ nghĩa truyền thống cho rằng quy định chỉ có nam giới mới được kế vị là nền tảng của Nhật Bản và những thay đổi lớn sẽ chia rẽ đất nước.

Theo Hiến pháp Nhật Bản sau năm 1945, hoàng gia không nắm quyền lực chính trị.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP)