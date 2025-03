'Hoàng tử lofi' Keshi: Việt Nam là nơi tôi muốn trở về

TP HCMCa sĩ Mỹ gốc Việt Keshi, 31 tuổi, nói hạnh phúc khi hoàn thành ước mơ thực hiện liveshow ở quê nhà.

Trong show diễn tại nhà thi đấu Nguyễn Du (quận 1) hôm 7/3, Keshi cho biết từng có dịp về nước năm 18 tuổi. Khi trở lại Mỹ, anh nhớ quê hương, muốn một ngày nào đó thực hiện concert tại đây. Mong ước đó trở thành hiện thực khi anh chọn TP HCM là một trong những điểm đến cho Requiem World Tour nhằm quảng bá album phòng thu thứ hai.

Keshi nói về cảm xúc khi lần đầu biểu diễn tại Việt Nam Keshi nói về cảm xúc khi lần đầu biểu diễn tại Việt Nam.

Ca sĩ nói: "Tôi tham quan thành phố, thưởng thức nhiều món ngon. Tôi cảm thấy đây là cội nguồn, văn hóa của tôi. Tôi từng nghe trong một số buổi phỏng vấn, mọi người cho rằng tôi là niềm tự hào của Việt Nam, nhưng quê hương có quá nhiều thứ để tôi trân trọng, tôi mới là người hãnh diện khi là người Việt Nam".

Tại đêm nhạc, Keshi nhiều lần bày tỏ tình cảm với người hâm mộ. Anh vừa hát vừa lấy tay làm hình trái tim hướng về phía khán giả. Ca sĩ cho biết show tại TP HCM không phải là sự kiện lớn nhất trong tour, nhưng luôn là nơi anh yêu thích. Cuối show, anh nói biết ơn fan vì chưa bao giờ nhận được nhiều tình cảm như ở đây. Sau đó, Keshi hô to: "Việt Nam". Dưới sân khấu, nhiều người hò hét, đồng thanh gọi tên anh.

Không khí trước concert của Keshi tối 7/3 Không khí trước giờ diễn ra đêm nhạc của Keshi, hôm 7/3.

Ca sĩ cùng hàng nghìn fan khuấy động không khí qua các bản hit. Anh duy trì năng lượng suốt hơn một giờ, hát liên tục gần 20 bài. Người hâm mộ hát theo anh ở nhiều đoạn điệp khúc. Ở vài đoạn trong bài, ca sĩ bỏ micro, lắng nghe khán giả.

Keshi nổi tiếng với biệt danh "Hoàng tử lofi" vì có nhiều sản phẩm mang giai điệu buồn, kết hợp tiếng guitar và thể loại lofi (thể loại nổi tiếng vào những năm 1990, chứa các yếu tố không hoàn hảo trong quá trình ghi âm như tiếng rè, tạp âm). Trong đêm nhạc, anh cùng ban nhạc phối lại nhiều ca khúc để đem đến sự sôi động, tươi mới của tuổi trẻ.

Ngoài thể hiện khả năng thanh nhạc, nghệ sĩ chơi guitar gỗ, guitar điện, đánh solo một số đoạn trong ca khúc, khiến fan phấn khích. Khâu ánh sáng với màn hình LED lớn cùng hiệu ứng âm thanh được đầu tư, tạo nên một không gian biểu diễn nhiều màu sắc giúp giữ chân người xem.

'Hoàng tử lofi' Keshi cùng fan hát 'Drunk' Keshi hát bài "Drunk" cùng gần 2.000 khán giả.

Khán giả Thảo My, 24 tuổi, ở TP HCM, nói cô ấn tượng khoảnh khắc khán giả cùng hát bài Drunk nổi tiếng của ca sĩ. "Tôi nghĩ Keshi rất ưu ái, dành tình cảm cho fan Việt. Sự chân thành của anh ấy làm chúng tôi yêu mến và trân trọng", cô cho biết.

Mỹ Quỳnh, 18 tuổi, hâm mộ Keshi từ ba năm trước. "Âm nhạc của anh ấy xoa dịu sự cô đơn của tôi. Nhiều nhạc phẩm trở thành niềm an ủi mỗi khi tôi cần. Tôi mong ca sĩ sớm làm concert thứ hai trong nước", khán giả nói.

Sau ca khúc cuối Euphoria, Keshi cúi đầu cảm ơn, sau đó bước vào cánh gà, ánh đèn sân khấu tắt đi. Tuy nhiên, nhiều người liên tục hô "One more song", muốn anh diễn thêm. Sau khoảng một phút, ca sĩ bất ngờ trở lại, thể hiện bài ID ra mắt năm ngoái, khiến không khí bùng nổ trở lại. Kết thúc, anh và ban nhạc cúi gập người như lời chào tạm biệt.

Keshi hát 'Kiss Me Right' Fan hòa giọng Keshi trong bài "Kiss Me Right".

Keshi (tên thật Casey Thai Luong) sinh năm 1994, và lớn lên tại Houston, Texas (Mỹ). Anh bắt đầu chơi nhạc từ năm 13 tuổi, sau khi nhận được một chiếc guitar từ người ông. Trước khi ca hát chuyên nghiệp, Keshi có bằng Cử nhân Khoa học điều dưỡng ở Đại học Texas ở Austin và làm việc tại Trung tâm Y tế Texas trong hai năm. Trong thời gian học đại học, ca sĩ đăng tải nhiều bản nhạc do anh sáng tác lên nền tảng SoundCloud. Theo Vice, Keshi thu hút sự chú ý của khán giả trẻ nhờ giọng ca trầm ấm.

Năm 2017, anh nghỉ công việc y tá để đến New York ký hợp đồng với Island Records. Nhiều đĩa đơn của ca sĩ thu hút được hàng triệu lượt nghe khi phát hành. Các bài như Like I Need U, Limbo và Drunk đạt hơn một tỷ lượt nghe trên nền tảng Spotify.

Requiem World Tour bắt đầu ngày 10/2 tại Sydney (Australia) và khép lại vào tháng 12 ở châu Âu. Ngoài TP HCM, Keshi sẽ đến nhiều địa điểm ở châu Á, như Tokyo, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Seoul. Vào tháng 4, anh góp mặt tại Coachella 2025 - lễ hội âm nhạc lớn nhất nước Mỹ.

Quế Chi