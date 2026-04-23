Hoàng tử Harry bất ngờ tới Kiev, kêu gọi 'không lãng quên Ukraine'

Hoàng tử Anh Harry có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine, nhằm kêu gọi thế giới không lãng quên về chiến sự tại quốc gia này.

Đơn vị vận hành đường sắt quốc gia Ukraine hôm nay đăng video ghi lại cảnh Hoàng tử Anh Harry bước xuống tàu sau khi tới thủ đô Kiev và được một nhóm người chào đón. Trung tâm Chống thông tin sai lệch của Ukraine sau đó xác nhận Harry đã tới Kiev trong một "chuyến thăm không báo trước".

Đài truyền hình Anh ITV, đi cùng Hoàng tử, dẫn lời Harry cho biết chuyến đi nhằm "nhắc nhở người dân trong nước và trên thế giới về những gì Ukraine đang phải đối mặt".

Harry dự kiến thăm Halo Trust, một tổ chức từ thiện chuyên rà phá bom mìn từng được mẹ anh, Công nương Diana, ủng hộ.

Harry đã có nhiều hoạt động thể hiện sự ủng hộ với Ukraine. Tháng 4/2025, Harry đã đến thăm phòng khám Superhumans Center ở Lviv, miền tây Ukraine, nơi đang điều trị cho các thương binh, thường dân, trẻ em bị thương. Chuyến thăm chỉ được công khai sau khi Harry rời Ukraine.

Đến tháng 11 cùng năm, Harry tiếp tục cùng các nhân viên quỹ từ thiện Invictus Games tới Ukraine để hỗ trợ những binh sĩ bị thương. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của Harry tới thủ đô Kiev của Ukraine.

Harry từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến sống ở California, Mỹ cùng vợ con. Kể từ khi rời Anh, vợ chồng Harry chỉ trích gay gắt hoàng gia trong các bộ phim tài liệu, hồi ký và cuộc phỏng vấn gây chấn động với người dẫn chương trình Mỹ Oprah Winfrey. Harry hầu như ít tiếp xúc với bố và anh trai, Thái tử William.

Huyền Lê (Theo AFP)