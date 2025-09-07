'Hoàng tử Drill' muốn nhập ngũ

"Hoàng tử Drill" Thiên Tùng, 21 tuổi, viết đơn tình nguyện nhập ngũ với nguyện vọng được cống hiến cho Tổ quốc.

Ca sĩ cho biết viết đơn xin nhập ngũ tại phường Long Biên (Hà Nội) hồi tháng 7. Đầu tháng 9, anh nhận được phản hồi về việc đi khám sức khỏe để đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự vào đầu năm 2026. "Tôi mơ ước mơ trở thành một người lính, thực hiện trách nhiệm với đất nước. Tôi tin việc được rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ giúp tôi trưởng thành, có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống", anh nói.

Ca sĩ Thiên Tùng sinh năm 2004, quê Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuối tháng 8, Thiên Tùng ra mắt bài Yêu Tổ quốc trong tim lặng thầm, viết về sự hy sinh của các chiến sĩ. Trong quá trình tìm hiểu tài liệu về chiến tranh để sáng tác ca khúc, anh thấy thích viết về đề tài nhạc quê hương, đất nước. "Điều này thôi thúc tôi làm đơn xin nhập ngũ, cũng là cơ hội có thêm trải nghiệm thực tế, hiểu về hình ảnh của người lính", ca sĩ nói.

MV "Yêu Tổ quốc trong tim lặng thầm" - "Hoàng tử Drill" Cao Thiên Minh Tùng MV "Yêu Tổ quốc trong tim lặng thầm" (Cao Minh Thiên Tùng), phát hành hôm 25/8. Video: Nhân vật cung cấp

Thiên Tùng biết đến với biệt danh "Hoàng tử Drill", gây chú ý trên mạng xã hội qua hình ảnh chiếc mặt nạ và vương miện tự chế. Các nhạc phẩm của anh như Tháp yêu, Vì một khi, Anh mất hết rồi đến nay thu hút hàng triệu lượt xem.

Fanpage của ca sĩ dù mới lập đã có hơn 80 nghìn lượt theo dõi. Các livestream của anh cũng thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Anh cho biết hiện có hơn 200 bài hát tự sáng tác ở đa thể loại nhạc. Anh từng tham gia nhiều cuộc thi, đoạt á quân Người hùng tí hon, top 5 Vietnam Idol Kids.

MV "Tháp yêu" - Thiên Tùng MV "Tháp yêu" - Thiên Tùng, hiện đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung