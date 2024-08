'Hoàng tử châu Á' Jang Geun Suk ngày ấy - bây giờ

Jang Geun Suk - diễn viên, người mẫu nhí được mệnh danh "Hoàng tử châu Á" khi lớn - vừa phẫu thuật ung thư tuyến giáp.

Trên vlog cá nhân ngày 16/8, Jang Geun Suk, 37 tuổi, khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ bác sĩ chẩn đoán anh mắc ung thư tháng 10 năm ngoái. Vì sợ mọi người lo lắng, anh giấu kín tình trạng bệnh, cố hoàn thành một phần lịch trình công việc dưới sự tư vấn, theo dõi sát sao của nhân viên y tế.

Giữa tháng 5, anh trải qua ca phẫu thuật. Suốt tám ngày sau đó, Geun Suk không thể tự đi lại hay tập thể dục, thậm chí khó trò chuyện. Tài tử tái khám hai tuần trước, bác sĩ nói mọi chỉ số tiến triển tốt. Anh đang lên kế hoạch du lịch đảo Jeju, Hàn Quốc, quay lại trải nghiệm của mình và đăng trên YouTube.

Jang Geun Suk trong bộ ảnh cuối tháng 5. Ảnh: Craft42 Entertainment

Đại diện công ty quản lý Craft42 Entertainment cho biết Geun Suk quyết định công khai tình trạng của mình vì muốn động viên những người đang đối mặt bệnh tật, khuyến khích họ lạc quan, suy nghĩ tích cực.

Trên Instagram, YouTube và nhiều diễn đàn châu Á, các fan nhắn nhủ diễn viên giữ sức khỏe, kỳ vọng được xem nhiều video đời sống thường nhật của anh trên vlog. Từ tháng 4/2023, anh lập kênh YouTube "Tôi là Jang Geun Suk", chia sẻ nội dung về du lịch, nấu ăn, giới thiệu món ngon lẫn đam mê ca hát, vũ đạo.

Theo JoongAng Ilbo, Jang Geun Suk là gương mặt quen thuộc với khán giả Hàn, có 31 năm hoạt động nghệ thuật, trải qua vài giai đoạn thăng trầm. Geun Suk ra mắt với vai trò người mẫu quảng cáo từ lúc sáu tuổi, gây tiếng vang qua phim điện ảnh lẫn truyền hình như School 3, Nonstop 4, Hwang Jini, Hong Gil Dong, Baby and I, Cô nàng đẹp trai, Beethoven Virus. Từ đầu thập niên 2010, Jang Geun Suk lấn sân ca hát, có lượng fan đông đảo ở Nhật, Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Hong Kong, Singapore. Cũng từ đây, nhiều fan gọi anh là "Hoàng tử châu Á". Geun Suk cũng thành thạo tiếng Nhật, Trung và Anh.

Jang Geun Suk lúc 11 tuổi. Ảnh: Craft42 Entertainment

Giai đoạn 2009-2017, sao Hàn gắn với biệt danh "tắc kè hoa" vì tạo hình yểu điệu, tóc dài nữ tính và gu thời trang gây nhức mắt. Geun Suk cũng là người mở màn cho trào lưu kẻ mắt đậm, mặc váy hay đồ xuyên thấu ở giới thần tượng nước này. Từ đầu 2018, anh nỗ lực thay đổi hình ảnh sang nam tính nhưng chưa thành công.

Suốt sự nghiệp, tài tử vướng tin đồn hẹn hò Park Shin Hye, người mẫu Nhật Makimu nhưng đều phủ nhận. Anh từng nói với bạn bè sẽ không kết hôn trong độ tuổi 30. Tuy nhiên trên show My Little Old Boy của SBS tháng 3 năm ngoái, anh thay đổi quan điểm, mong lập gia đình trước khi quá muộn.

"Trước đây, hình mẫu lý tưởng của tôi là người sẽ vẫy tay cho đến khi tôi không thể nhìn thấy cô ấy qua gương chiếu hậu mỗi khi hẹn hò, nhưng giờ tôi chỉ muốn cô ấy khỏe mạnh", Jang Geun Suk nói. Hiện tài tử sống cùng thú cưng Suni, dành thời gian chăm sóc sức khỏe và quan tâm gia đình.

Chuyện tình đẹp của Ha Ji Won - Jang Geun Suk trong 'Hwang Jin Yi' Jang Geun Suk đóng cặp đàn chị hơn chín tuổi - Ha Ji Won - trong phim "Hwang Jin Yi" năm 2006. Thời điểm ấy, tài tử tròn 19 tuổi. Video: KBS

Thiên Lam