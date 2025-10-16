Hoàng tử Brunei sắp đón con đầu lòng

Hoàng tử Brunei Abdul Mateen thông báo sắp đón con đầu lòng khi chia sẻ ảnh Vương phi Anisha Rosnah ôm bụng bầu.

"Thế là gia đình chúng tôi có ba người", Hoàng tử Brunei Abdul Mateen, 34 tuổi, ngày 14/10 viết chú thích khi chia sẻ hình ảnh nắm tay Vương phi Anisha Rosnah trên ban công.

Trên trang Instagram cá nhân, Vương phi Roshnah, 31 tuổi, chia sẻ loạt ảnh từ khi công bố đính hôn, lễ cưới tới lúc mang thai cùng thông điệp: "Em mong đợi đến ngày chúng ta làm cha mẹ... và ngày đó đã đến".

Vợ chồng Hoàng tử Mateen nắm tay nhau trên ban công. Ảnh: Instagram/Tmski

Mateen là con trai thứ 4 và là con thứ 10 của Quốc vương Brunei. Anh và vợ là bạn thanh mai trúc mã. Anisha là cháu gái của Pehin dato Isa, cố vấn đặc biệt của Quốc vương. Đám cưới xa hoa của hai người kéo dài 10 ngày hồi tháng 1/2024 đã thu hút sự chú ý của người dân khắp thế giới.

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah là vị vua trị vì lâu nhất thế giới. Ông xuất thân từ một gia tộc đã cai trị đất nước hơn 600 năm. Hoàng gia Brunei được cho là một trong những hoàng tộc giàu có nhất thế giới.

Vợ chồng Hoàng tử Mateen tại Giải Đua ngựa Hoàng gia ở Anh hồi tháng 6. Ảnh: Instagram/Tmski

Hồng Hạnh (Theo Hindustan Times)