Hoàng tử Bỉ thừa nhận từng gặp Epstein

Hoàng tử Bỉ Laurent thừa nhận từng hai lần gặp riêng Jeffrey Epstein, sau khi tên của ông xuất hiện trong hồ sơ điều tra tỷ phú này.

Hoàng tử Bỉ Laurent, 62 tuổi, em trai của Vua Philippe, ngày 2/2 nói với hãng tin Belga rằng ông từng gặp Jeffrey Epstein hai lần theo đề nghị tỷ phú này vào những năm 1990 và 2000.

Theo ông Laurent, tỷ phú Epstein đã liên hệ với ông khi ông đang làm thực tập sinh tại Liên Hợp Quốc (LHQ) và sau đó tại một ngân hàng ở New York, để tìm cách được giới thiệu với cựu quốc vương Albert II. Tuy nhiên, Hoàng tử Laurent đã từ chối đề nghị của Epstein.

Hoàng tử Laurent tại Brussels, Bỉ, hồi tháng 7/2025. Ảnh: AFP

Hoàng tử Laurent khẳng định đây là những cuộc gặp riêng tư, phủ nhận việc gặp tỷ phú Epstein "tại các sự kiện công cộng hay các hội nhóm". Ông trước đó từng tuyên bố "chưa từng tham dự một sự kiện nào với Epstein dù trực tiếp hay gián tiếp".

Hoàng tử Bỉ là một trong nhiều người có địa vị cao được nhắc tới trong hồ sơ điều tra Epstein do Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm 30/1.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)