Hoàng tử Andrew mất thêm danh vị golf

ScotlandThành viên Hoàng gia Anh từ bỏ tư cách hội viên danh dự sân Royal & Ancient Golf Club (R&A GC) ở St. Andrews, do vướng bê bối tình dục trẻ 17 tuổi.

R&A GC là một trong những sân lâu đời nhất (từ 1754), được xem là "cái nôi" của golf thế giới.

"Tôi xác nhận sân đã nhận thông báo Công tước xứ York sẽ bỏ hội viên danh dự. Chúng tôi tôn trọng quyết định của ông", Golf Digest dẫn lời phát ngôn viên R&A GC hôm 28/1.

Hoàng tử Andrew là hội viên R&A GC từ 1992, từng giữ chức đội trưởng khi nơi này kỷ niệm 250 năm thành lập, hồi 2004. Ông cũng là thành viên ở nhiều tiểu ban chuyên trách của sân, tính cả nhiệm vụ phát triển golf nghiệp dư, bên cạnh việc bảo trợ cho hơn 20 sân và hiệp hội chuyên ngành khác.

Hoàng tử Andrew trong một lần chơi golf tại Royal & Ancient. Ảnh: Remailpix

Hiện chưa rõ số phận hai bức tranh chân dung hoàng tử Andrew ở vị trí trang trọng trong hội quán R&A GC. Từ 2004, nơi này không còn cùng Hiệp hội Golf Mỹ ra luật chơi và quản lý golf thế giới. Nhiệm vụ này đang do tổ chức độc lập phụ trách, vẫn mang tên R&A.

Cách đây khoảng hai tuần, Hoàng tử Andrew mất danh vị hội viên tại ba sân ở Bắc Ireland, gồm Royal Portrush, Royal Belfast và Royal County Down. Hồi 2019, ông bị dư luận chỉ trích dữ dội khi gián tiếp dùng tiền thuế của dân đi xem major The Open ở Royal Portrush bằng chuyên cơ riêng. Cả chuyến bay tốn gần 21.500 USD, do ngân sách Hoàng gia chi trả.

Năm ấy, hoàng tử Andrew bắt đầu vướng rắc rối vì tình bạn với Jeffrey Epstein - tỷ phú ấu dâm đã quá cố. Từ đó, ông cũng dừng thực hiện các nhiệm vụ với danh nghĩa hoàng gia. Hôm 13/1, điện Buckingham tuyên bố tước quân hàm và chức vụ quân đội của Andrew, đồng thời cấm dùng danh xưng "Điện hạ". Động thái này xảy ra sau khi Virginia Guiffre kiện hoàng tử Andrew ra toà án ở New York hồi đầu tháng này.

Guiffre nhận là nạn nhân trong đường dây buôn tình do Epstein cầm đầu. Cô tố cáo việc bị ép quan hệ tình dục với hoàng tử Anh khi còn vị thành niên. Vụ việc đã được toà thụ lý và củng cố hồ sơ.

Quốc Huy