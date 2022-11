Hoàng Touliver cổ vũ Tóc Tiên

Theo Tóc Tiên, cô may mắn khi chọn được bạn đời cùng nghề. Hoàng Touliver chưa bao giờ ngăn cản vợ làm bất cứ điều gì. "Tôi có được những người thân thương như chồng, bố luôn đứng sau ủng hộ hết mình để tôi có thể tự do bay nhảy hết khả năng", cô nói.

Cong là một dự án được Tóc Tiên ấp ủ trong bốn năm gồm tám sáng tác: Cọng tóc mai, 906090, Like this like that (song ca cùng Tlinh), Khá khen, Bồng bềnh, Nếu anh là em và Am I clear (song ca cùng Trọng Hiếu). Các nhạc phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau: pop, ballad, RnB, synth pop và disco.

Ca sĩ Tóc Tiên biểu diễn các ca khúc trong album mới. Ảnh: Thanh Tùng

Ca sĩ cho biết: "Cong là cách tôi và các cộng sự của mình gửi gắm nhiều thông điệp về hình ảnh của người phụ nữ, hướng đến sự tôn trọng, tôn vinh những vẻ đẹp khác biệt của mỗi người".

Tóc Tiên sinh năm 1989, tham gia sinh hoạt văn nghệ ở Nhà thiếu nhi TP HCM từ năm bốn tuổi, bước vào con đường biểu diễn chuyên nghiệp năm 13 tuổi. Khi sự nghiệp đang thành công, cô sang Mỹ du học. Năm 2014, cô về nước hoạt động trở lại, ra nhiều ca khúc trở thành hit như Ngày mai (Lưu Thiên Hương sáng tác), Có ai thương em như anh (Bùi Công Nam sáng tác)...

Cô từng nhận giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại MAMA (Mnet Asian Music Awards) năm 2017. Tóc Tiên chạm ngõ điện ảnh qua phim Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ, Thanh Sói... Cô và nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver kết hôn hồi tháng 2/2020.