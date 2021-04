Hoàng Thùy từng áp lực vì khó tăng cân

Hoàng Thùy từng stress vì tăng cân cấp tốc

Hoàng Thùy sinh năm 1992 ở Thanh Hóa, là quán quân cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011. Người đẹp cao 1,77 m, số đo ba vòng là 82-60-94 cm. Năm 2015, cô đầu quân cho công ty đào tạo người mẫu PRM tại Anh, trúng nhiều show diễn ở Tuần thời trang London. Năm 2017, cô về nước, trở thành huấn luyện viên cuộc thi The Face Vietnam. Cùng năm, Hoàng Thùy tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và giành vị trí á hậu 1. Năm 2019, cô được đề cử đi thi Miss Universe và vào Top 20. Cô vào Top 100 mỹ nhân đẹp nhất thế giới do trang Starmometercủa Philippines công bố, dựa trên cuộc bình chọn với 14 triệu lượt người tham gia năm 2020.