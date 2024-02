Hoàng Thùy, Thanh Trúc viếng lăng 200 năm tuổi

Hoàng Thùy, 32 tuổi, cao 1,79 m, số đo 82-60-94 cm. Cô đoạt quán Vietnam's Next Top Model 2011. Sau cuộc thi, người mẫu gặt hái nhiều thành công ở làng mốt trong và ngoài nước. Cô trình diễn cho nhiều mùa mốt ở New York và London Fashion Week. Năm 2017, Hoàng Thùy làm huấn luyện viên chương trình The Face. Cùng năm, cô đoạt Á hậu Hoàn vũ Việt Nam.