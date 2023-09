Hoàng Thùy Linh kể hành trình tìm tình yêu qua liveshow

TP HCMCa sĩ Hoàng Thùy Linh kể câu chuyện đi tìm hạnh phúc, kết lại bằng "Miền đất hứa" cùng Đen Vâu, trong liveshow 7.000 khán giả, tối 29/9.

Hơn 20h, đèn sân khấu Nhà thi đấu Phú Thọ vụt tắt, toàn khán đài được thắp sáng bằng những lightstick mang hình phượng hoàng - biểu tượng của fan club ca sĩ. Hoàng Thùy Linh xuất hiện, bắt đầu bằng câu hỏi trong đoạn video thu sẵn: "Mình phải đi đến đâu để có hạnh phúc trong cuộc đời này"?.

Hoàng Thùy Linh trong liveshow đầu tiên của sự nghiệp - "Vietnamese". Ảnh: Leader

Suốt hai giờ, ca sĩ thể hiện 19 tiết mục, tái hiện chặng đường đi tìm tình yêu đích thực của một cô gái. Mở màn bằng Trưởng nữ chạy trốn, Hoàng Thùy Linh hát về chuyện tình cảm ở tuổi 16, thuở cô "non nớt như sáng tác đầu tay". Với Duyên âm, ca sĩ bộc lộ những hoang mang, nghi ngại, để rồi hiểu được "tình yêu nào đâu dễ dàng".

Trong Bắt vía, cùng khách mời - ca sĩ Wrens Evan, cô kể chuyện tình của đôi trai gái Hà Nội, với những buổi hẹn hò bên cốc trà đá vỉa hè, tô bún ngan. Tâm sự với Wrens Evan, ca sĩ cho biết muốn cùng anh ôn kỷ niệm thuở thanh xuân, nhận ra tuổi trẻ nông nổi, nhiều vấp ngã giúp cô lớn hơn.

Khép lại chương về tuổi trẻ, ca sĩ đưa khán giả đến giai đoạn trầm lắng, nhiều suy tư trong tình yêu. Ca sĩ Thanh Bùi xuất hiện, song ca bài Không một bài hát nào có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này - bản ballad duy nhất trong album Link (2022). Tiết mục lấy ý tưởng từ câu chuyện kinh điển Ngưu Lang - Chức Nữ để bộc bạch nỗi xa cách khi yêu.

Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu - "Miền đất hứa" Hoàng Thùy Linh cùng Đen Vâu hát "Miền đất hứa". Video: Mai Nhật

Hoàng Thùy Linh chọn "đích đến" ở màn kết - Miền đất hứa, ca khúc mới cùng Đen Vâu. Ca sĩ giấu tiết mục "đinh" ở cuối chương trình, sau khi đã tạm biệt khán giả, lui vào hậu trường. Khoảng 10 phút sau, âm nhạc bất ngờ nổi lên, Hoàng Thùy Linh bước ra, cùng khán giả chào đón Đen Vâu.



Rapper hoàn thiện bài hát trước đó hai ngày, ca từ viết về khát khao chinh phục miền đất mới: "Nắng của trời, tiếng của người/ Gần bên nhau làm em thấy vui/ Muốn theo chân người đi khắp nơi/ Từ khi anh tới lòng thấy vui lên". Suốt tiết mục, màn hình LED chiếu bức hình một đôi trai gái nhìn về phía chân trời. Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu từng vướng tin đồn hẹn hò hồi đầu năm, song cả hai không lên tiếng.

Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu cụng tay sau khi kết thúc tiết mục. Ảnh: Leader

Hoàng Thùy Linh nỗ lực tạo sức hút bằng các tiết mục đầu tư về thời trang, dàn dựng sân khấu. Đầu chương trình, cô xuất hiện cùng vũ đoàn trong phối cảnh mang hơi hướng nhạc kịch Broadway. Hát Lúc thấy lúc không, ca sĩ khuấy động không khí với mô hình đầu sư tử cỡ lớn. Hàng chục vũ công nhí cầm lồng đèn tái hiện cảnh đêm hội trăng rằm. Trong Kẻ cắp gặp bà già, cô mở màn với phân cảnh giàu chất tuồng cổ, hát bội.

Hoàng Thùy Linh khắc họa không khí đêm Trung thu trên sân khấu. Ảnh: Leader

Ánh sáng được tận dụng để đẩy âm nhạc lên cao trào. Với Kẽo cà kèo kẹt - ca khúc lấy cảm hứng từ cổ tích Tấm Cám, sân khấu kết hợp gam đỏ đậm cùng lửa khói để tạo hiệu ứng thị giác. Bánh trôi nước là màn phô diễn vũ đạo của ca sĩ khi múa trên nền lụa trắng.



Tứ Phủ gợi cảm giác liêu trai, ma mị với hình ảnh ngôi đền lớn trên màn hình LED, cùng lối dàn dựng lấy cảm hứng từ đạo Mẫu. Hoàng Thùy Linh đưa hai dàn nhạc dây lên sân khấu cùng một ban nhạc nhẹ, đồng thời phối mới hầu hết tiết mục.

Hoàng Thùy Linh - "Kẽo cà kẽo kẹt" Hoàng Thùy Linh hát "Kẽo cà kẽo kẹt". Video: Mai Nhật

Trước đêm nhạc, giọng hát Hoàng Thùy Linh nhận được nhiều quan tâm. Tại họp báo hôm 6/9, cô bị cho nói vòng vo, thiếu trọng tâm về khả năng hát live, sau đó phải xin lỗi khán giả. Xuyên suốt liveshow, cô chọn phương thức an toàn khi biểu diễn cùng backing vocal - tức hát đè trên nền giọng thu sẵn. Ở nhiều ca khúc như Bo Xì Bo, Lúc thấy lúc không, Tứ phủ, khán giả dễ dàng nhận ra ca sĩ sử dụng chất liệu từ các bản thu có sẵn để thoải mái tung tẩy với vũ đạo.

Hoàng Thùy Linh, Thanh Bùi - "Không một bài hát" Hoàng Thùy Linh, Thanh Bùi hát "Không một bài hát nào có thể diễn tả cảm xúc của em lúc này". Video: Mai Nhật

Trong một số tiết mục hát live, Hoàng Thùy Linh lộ nhược điểm giọng mỏng, làn hơi yếu. Hát cùng Thanh Bùi, cô mở đầu có phần chênh vênh, hụt hơi. Trong phần hòa giọng, cô bị át bởi lối hát vững chãi của Thanh Bùi, chủ yếu chỉ đệm cho anh bằng kỹ thuật giả thanh.



Khán giả Nguyễn Ngọc Linh (24 tuổi, quận Bình Thạnh) cho biết tiếc vì ca sĩ hát live ít hơn mong đợi. "Tôi biết hát live không phải là thế mạnh của Hoàng Thùy Linh nhưng vẫn mong chị ấy khoe chất giọng thật nhiều hơn. Có lẽ, đa số tiết mục yêu cầu vũ đạo cao, ca sĩ phải giữ sức đến phút chót", khán giả này nói.

Xen kẽ các tiết mục, Hoàng Thùy Linh phát các đoạn ghi âm, bộc bạch những ý niệm của cô về hạnh phúc. Dù vậy, cách làm này phần nào khiến đêm nhạc chùng nhịp, thiếu kết nối. Khán giả Thanh Nguyễn (43 tuổi) nói: "Tôi nghĩ lối giãi bày này không phù hợp với một show giải trí. Hầu hết tiết mục đều mang không khí sôi động nên cần giữ nhịp tốt cho người xem".

Với gần 7.000 khán giả, hầu hết ghế ngồi được lấp kín. Liveshow bắt đầu từ 20h song trước đó một tiếng, fan ca sĩ bắt đầu tụ tập để chụp hình lưu niệm cùng backdrop. Sát giờ diễn, lối vào một số khu tắc nghẽn, khán giả phải chờ tầm 15 phút để vào bên trong.

Hoàng Thùy Linh nhảy "See tình" cùng khán giả Hoàng Thùy Linh nhảy "See tình" cùng khán giả. Video: Mai Nhật

Tình cảm người hâm mộ khiến Hoàng Thùy Linh nhiều lần xúc động. Cuối liveshow, khi cô hô to "We're Vietnamese" (Chúng ta là người Việt Nam), khán giả đồng thanh gọi theo. Sau tiết mục See tình, cô ngồi thụp xuống sân khấu và cảm ơn khán giả ở lại đến phút cuối. "Tôi cũng chỉ là một người bình thường, như bao người. Tôi không có gì khác ngoài tình yêu và âm nhạc để gửi tặng cho công chúng", cô nói.

Mai Nhật