Hoàng Thùy diễn vedette ở Thượng Hải

Ngày 13/10, nhà mốt lần đầu giới thiệu các thiết kế trên sàn diễn quốc tế. Bộ sưu tập Manifeste lấy cảm hứng từ các nét văn hóa, truyền thống, kết hợp phong cách thời trang đương đại, nhằm tôn vinh bản sắc Việt.
Hoàng Thùy được chọn làm "nàng thơ" kết show với trang phục chất liệu kim loại, dựng phom cầu kỳ.
Màn catwalk của Hoàng Thùy.
Khi người mẫu sải bước, các sợi tua rua đính kèm tạo hiệu ứng thị giác cho người xem.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương mở màn với trang phục lấy cảm hứng từ nghệ thuật trúc chỉ. Theo đó, chất liệu, bề mặt trang phục được xử lý để mô phỏng kết cấu giấy, kết hợp hiệu ứng ánh sáng, hoa văn điêu khắc.
Trang phục được dựng phom 3D, sau đó đính họa tiết hoa nổi bằng cườm.
Xuyên suốt bộ sưu tập, nhà thiết kế sử dụng các gam màu như vàng, đỏ và đen.
Trang phục mô phỏng nghệ thuật tranh sơn mài trên sàn diễn.
Thanh Hương Bùi kết hợp áo yếm của phụ nữ xưa cùng cổ áo dài, tạo sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại.
Một số trang phục trong bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ cây tre. Nhà mốt ứng dụng kỹ thuật kéo sợi thủ công trên các mẫu váy áo.
Người mẫu Nguyễn Cao Minh Anh thể hiện kiểu đầm xòe cúp ngực, đính kết sequin.
Người mẫu quốc tế tham gia show diễn của nhà mốt Việt với đầm dạ hội đính hàng nghìn viên đá trong hơn 1.000 giờ.
Nhà thiết kế chào kết show cùng dàn người mẫu.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhà thiết kế cung cấp