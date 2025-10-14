Hoàng Thùy diễn vedette ở Thượng Hải

Ngày 13/10, nhà mốt lần đầu giới thiệu các thiết kế trên sàn diễn quốc tế. Bộ sưu tập Manifeste lấy cảm hứng từ các nét văn hóa, truyền thống, kết hợp phong cách thời trang đương đại, nhằm tôn vinh bản sắc Việt.

Hoàng Thùy được chọn làm "nàng thơ" kết show với trang phục chất liệu kim loại, dựng phom cầu kỳ.