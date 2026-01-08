Hoàng Thị Hồng Thái bị bắt với cáo buộc chống nhà nước

Hà NộiFacebooker Hoàng Thị Hồng Thái bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc chống phá Nhà nước.

Quyết định khởi tố, tạm giam Thái, 45 tuổi, trú khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật Hình sự được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội thực thi hôm 7/1.

Các quyết định, lệnh tố tụng đã được VKSND Hà Nội phê chuẩn.

Thái được biết đến là Facebooker. Trên nền tảng mạng xã hội có hàng nghìn người theo dõi, Thái thường đăng tải nhiều bài viết và bình luận về các chủ đề khác nhau.

Hoàng Thị Hồng Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Điều 117 Bộ luật Hình sự quy định, người nào làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; gây chiến tranh tâm lý sẽ bị phạt tù 5-12 năm. Ai phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng bị phạt tù từ 10-20 năm. Người chuẩn bị phạm tội này thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Phạm Dự