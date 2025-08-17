Hoàng Sơn - dãy núi đá granite hùng vĩ của Trung Quốc

Trung QuốcDãy núi granite tại Hoàng Sơn rộng hơn 150 km2 ở tỉnh An Huy, được hình thành qua hàng triệu năm, hút du nhờ 4 kỳ quan thiên nhiên.

4 kỳ quan tại đây thường được người bản địa gọi là "Hoàng Sơn Tứ Tuyệt", gồm đỉnh Liên Hoa, đỉnh Quang Minh, cây thông nghìn năm và suối nước nóng Tím Vân. Đỉnh Liên Hoa (Kỳ thạch) có cảnh sắc núi non trùng điệp với những tảng đá hình hoa sen, là điểm ngắm bình minh được nhiều người yêu thích. Gần đó là đỉnh Quang Minh (Kỳ vân). Du khách sẽ được chiêm ngưỡng biển mây cuồn cuộn với cây thông cổ thụ mọc trên vách đá.

Du khách ghi lại khoảnh khắc tại Hoàng Sơn. Ảnh: Đức Tường

Cây thông cổ với tuổi thọ hơn 1.500 năm trong quần thể "Tứ Tuyệt" cũng là điểm chụp ảnh đẹp. Nếu thích ngâm mình, thư giãn, suối nước nóng Tím Vân nằm dưới chân núi là điểm đến phù hợp. Nước suối tại đây luôn giữ nhiệt độ ổn định 42 độ C quanh năm, hợp thư giãn sau hành trình leo núi.

Nằm dưới chân dãy Hoàng Sơn là Hoành Thôn - làng cổ hơn 900 năm tuổi, là di sản thế giới được UNESCO công nhận với kiến trúc Huizhou đặc trưng. Hoành Thôn từng xuất hiện trong phim Ngọa Hổ Tàng Long, giúp nơi đây thêm quen thuộc với du khách quốc tế.

Đến đây khách sẽ được ngắm kiến trúc nhà gỗ trắng với mái cong tinh xảo, check-in hồ Nam Hồ và cầu Nguyệt với làn nước trong xanh. Điện Chenzhi ở giữa làng là nơi trưng bày đồ cổ và tranh vẽ về văn hóa Huizhou.

Travel Blogger Hà Hiển check-in ở đỉnh Quang Minh. Ảnh: NVCC

Thời điểm đẹp nhất trong năm để khám phá Hoàng Sơn là vào mùa đông, khoảng tháng 10-12. Nhiệt độ 10-18 độ C vào tháng 10 và thấp dần đến 0 độ C vào tháng 12.

Lúc này Hoàng Sơn phủ trắng sương mù, tuyết rơi nhẹ đến dày với băng mỏng phủ cây cỏ, tạo nên cảnh sắc đẹp mắt. Ngắm bình minh mùa đông tại đây cũng là hoạt động nổi tiếng được du khách yêu thích. Ngoài ra, du khách có thể tận hưởng sự tĩnh lặng khi đi bộ, vượt qua những con đường đá cổ hơn 1.500 năm tuổi.

Hoàng Sơn với những mái nhà cổ kính trong sương. Ảnh: Travel Blogger Hà Hiển

Về văn hóa, Hoàng Sơn gắn liền với văn hóa Huizhou - Nho giáo hòa quyện thương mại và nghệ thuật. Du khách có thể khám phá nhiều đền chùa và làng cổ, hầu hết đều giữ phong tục lễ hội và nghệ thuật chạm khắc gỗ truyền thống.

Ẩm thực Hoàng Sơn nổi tiếng với món ăn Hui đậm đà, sử dụng nguyên liệu địa phương đặc trưng. Nổi bật có cá thối - cá muối chiên ăn kèm rau củ; đậu phụ lông - đậu phụ lên men chiên giòn; và trà xanh Mao Phong Hoàng Sơn.

Với các yếu tố cảnh sắc, văn hóa, ẩm thực, lịch sử lâu đời cùng thời tiết mát mẻ, Hoàng Sơn - Hoành Thôn là điểm đến du khách có thể cân nhắc cho dịp cuối năm.

Đan Minh