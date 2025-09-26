'Hoàng Sao' thua penalty ở giải billiards 10 bi VĐTG

TP HCMMắc nhiều lỗi, cơ thủ pool số một Việt Nam Dương Quốc Hoàng thua Aloysius Yapp 2-3 trong loạt penalty ở vòng 32 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025, chiều 26/9.

Yapp hiện đứng thứ hai thế giới. Cơ thủ Singapore này cũng đang đạt phong độ cao với hai chức vô địch liên tiếp các giải 9 bi tại Mỹ. Anh và "Hoàng Sao" không xa lạ nhau vì từng là đồng đội ở tuyển châu Á vô địch Reyes Cup 2024.

Do đó, hai tay cơ tấn công liên tục mỗi khi có dịp lên bàn từ set một. Cả hai thay nhau dẫn điểm đến hòa 3-3, nhưng đến ván 7 set một, "Hoàng Sao" tận dụng tốt cơ hội vượt lên thắng 4-3.

Cơ thủ Dương Quốc Hoàng mắc nhiều lỗi và để thua penalty Aloysius Yapp 2-3 ở vòng 32 Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship 2025, chiều 26/9. Ảnh: Đức Đồng

Ngay ván một của set hai, Quốc Hoàng dọn bàn gần như hoàn hảo, nhưng khi chỉ còn bi số 10, anh xử lý lỗi để bi lắc lỗ. Yapp tận dụng tốt cơ hội để thắng ván này tạo đà tâm lý trước khi tiến tới thắng lợi 4-2, gỡ hoà 1-1.

Vượt qua rào cản tâm lý và áp lực của khán giả Việt Nam, Yapp khởi đầu set ba một cách tưng bừng khi thắng liền ba ván. Dù vậy, tay cơ Singapore lại mắc lỗi để Quốc Hoàng có cơ hội thắng lại ba ván, gỡ 3-3. Sau đó, cơ thủ Việt Nam bước vào ván 7 bằng màn dọn bàn tốt, nhưng lại lỡ cơ hội ở bi số 4 để Yapp thi đấu thành công, mang về chiến thắng 4-3, qua đó vươn lên dẫn 2-1.

Vào thế không còn gì để mất, "Hoàng Sao" phải thắng set 4 mới có cơ hội kéo trận đấu vào set 5. Với sự cổ vũ của khán giả tại Nhà thi đấu Quân khu 7, cơ thủ Việt Nam trở lại mạnh mẽ, liên tục làm bùng nổ cầu trường với những cú nhảy bi chính xác. Anh dễ dàng tiến tới thắng lợi 4-1, quân bình tỷ số 2-2.

Ở set 5 quyết định, Quốc Hoàng chơi mạo hiểm hơn nhưng cũng chính xác hơn. Ngược lại, Yapp bị tâm lý, đánh rơi bi cái và hỏng bi mục tiêu. Còn "Hoàng Sao", với các thế phá bi tốt, dễ dàng dọn bàn, và vươn lên dẫn 2-0.

Nhưng sau đó, anh lại mắc lỗi trao cơ hội cho đối thủ gỡ 2-2. Quốc Hoàng thắng lại ván 5 để dẫn 3-2 nhưng Yapp sau đó tận dụng cơ hội phá bi không tốt của đối thủ để thắng lại 3-3. Đạt điểm "hill-hill", hai tay cơ bước vào loạt luân lưu bốn lượt.

Ở loạt đánh cân não, Yapp thực hiện thành công cả 4 lượt. Ngược lại, "Hoàng Sao" hỏng ở lượt thứ hai và đành chấp nhận thua 2-4. Thất bại chung cuộc 2-3 sau 4 giờ 24 phút.

Ở tứ kết diễn ra sau đó 26 phút, Yapp sẽ gặp Shane Van Boening (Mỹ).

Ba giải đấu - 10 bi nam Predator WPA Men’s 10-Ball World Championship, Box Billiards Mixed Doubles và Poison Cues Saigon Women’s 9-Ball Open - được Box Billiards, Predator và Liên đoàn Billiards & Snooker TP HCM (HBSF) đồng tổ chức tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM từ 17 đến 28/9. Tổng giá trị giải thưởng của chuỗi sự kiện 425.000 USD (khoảng 11,2 tỷ đồng), trong đó riêng tiền thưởng của giải 10 bi nam 2025 là 250.000 USD (gần 7 tỷ đồng). Nhà vô địch thế giới 10 bi nam được thưởng 70.000 USD (1,8 tỷ đồng), còn Á quân nhận 40.000 USD. Hai tay cơ đồng hạng ba nhận 17.500 USD. Ở nội dung Box Billiards Mixed Doubles Open kết thúc tối 19/9, cặp vợ chồng Joshua Filler và Pia Filler vô địch, nhận 40.000 USD tiền thưởng. Cặp Đài Loan Ko Ping Chung - Chou Chieh-yu về nhì.

Đức Đồng