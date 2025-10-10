Hoàng Quốc Bảo cung cấp đa dạng đèn năng lượng mặt trời

Hoàng Quốc Bảo phân phối nhiều dòng đèn năng lượng mặt trời, từ đèn pha, đèn đường, đèn UFO, đèn trụ cổng, đèn sân vườn, đáp ứng nhu cầu phong phú của thị trường.

Theo đại diện doanh nghiệp, trong bối cảnh nhu cầu chiếu sáng tiết kiệm và bền vững ngày càng tăng, đèn năng lượng mặt trời đã trở thành lựa chọn phổ biến cho hộ gia đình, công trình công cộng và khu dân cư. Trước nhu cầu này, Hoàng Quốc Bảo cung cấp đa dạng các sản phẩm, chất lượng ổn định và chính sách bảo hành minh bạch.

Khác với hệ thống chiếu sáng truyền thống, đèn năng lượng mặt trời của công ty không cần kết nối lưới điện, giúp hạn chế rủi ro chập cháy và giảm chi phí điện năng. Sản phẩm vận hành tự động, bật sáng khi trời tối và tắt vào ban ngày, mang lại sự thuận tiện cho người dùng.

Doanh nghiệp phân phối đa dạng sản phẩm đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: Hoàng Quốc Bảo

Đa số mẫu đèn được trang bị pin Lithium có độ bền cao, vỏ nhôm đúc chắc chắn và kính cường lực chống va đập, đảm bảo hoạt động ổn định. Nhờ đó, sản phẩm phù hợp với nhiều khu vực hạn chế nguồn điện như nông thôn hay hải đảo.

Hoàng Quốc Bảo đang phân phối nhiều thương hiệu đèn năng lượng mặt trời nổi tiếng như KungFu Solar, Jidi-Vina, SPS... Các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và trải qua quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ trước khi đưa ra thị trường.

Danh mục sản phẩm của đơn vị phong phú, gồm: đèn pha, đèn đường, đèn UFO, đèn trụ cổng, đèn sân vườn, đèn ốp trần, đèn LED dây, đèn cầm tay... Sự đa dạng này giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn giải pháp chiếu sáng phù hợp, cho không gian gia đình đến ngoài trời, từ nhu cầu sinh hoạt thường nhật đến chiếu sáng đường phố hay trang trí cảnh quan.

Doanh nghiệp được vinh danh tại chương trình Thương hiệu chất lượng ASEAN 2019. Ảnh: Hoàng Quốc Bảo

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm Hoàng Quốc Bảo là công suất thực tế và độ sáng ổn định. Đèn được thiết kế với mật độ LED hợp lý, kích thước và trọng lượng tiêu chuẩn. Tấm pin năng lượng có quy cách chuẩn, giúp tối ưu quá trình sạc và duy trì chiếu sáng xuyên đêm.

Danh mục sản phẩm của đơn vị gồm đèn pha, đèn đường, đèn UFO, đèn trụ cổng... Ảnh: Hoàng Quốc Bảo

Song song với chất lượng, doanh nghiệp chú trọng dịch vụ hậu mãi, chế độ bảo hành rõ ràng, giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng. Theo đại diện Hoàng Quốc Bảo, yếu tố trên là lợi thế trong bối cảnh thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm ko đủ chất lượng.

Trong hành trình phát triển, doanh nghiệp đã nhận nhiều chứng nhận như: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2023, Thương hiệu hàng đầu ASEAN 2022. Bên cạnh đó, đơn vị còn nhận danh hiệu Sản phẩm chất lượng - Dịch vụ tin dùng 2020 và Sản phẩm dịch vụ chất lượng ASEAN 2019.

Lãnh đạo Hoàng Quốc Bảo đánh giá, sự hiện diện của thương hiệu Việt như đơn vị giúp mang đến lựa chọn uy tín cho người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường chiếu sáng xanh, thân thiện và bền vững.

(Nguồn: Hoàng Quốc Bảo)