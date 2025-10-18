Hoàng Phúc: 'Tôi biết ơn vợ'

Tài tử Hoàng Phúc nói biết ơn vợ - doanh nhân Uyên Phương - ở nhà chăm sóc ba con nhỏ, giúp anh thỏa đam mê đóng phim.

Diễn viên đóng chính phim điện ảnh Cải mả, quay tại nhiều bối cảnh ở miền Nam và miền Trung. Trở lại màn ảnh rộng sau ba năm, Hoàng Phúc được vợ động viên, thay anh chăm ba con nhỏ suốt một tháng xa nhà ghi hình.

"Cô ấy biết tôi chịu nhiều áp lực nên đưa đón con, chăm sóc các bé chu đáo, quán xuyến hai bên gia đình. Nhờ vậy, tôi mới dành trọn tâm sức cho vai mới để không lặp lại màu sắc trước đó", anh nói.

Hoàng Phúc, 58 tuổi, bên vợ - doanh nhân Uyên Phương, 46 tuổi - ở một sự kiện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vợ đồng hành Hoàng Phúc trong cuộc sống lẫn nghề diễn. Cô cùng anh tìm hiểu về thị trường phim ảnh, góp vốn đầu tư ở một số dự án, như Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu (năm 2023). Tài tử thích cảm giác vừa xem phim Hollywood vừa bàn luận cùng vợ, phân tích câu chuyện lẫn kỹ thuật diễn xuất để học hỏi. "Cô ấy như một khán giả trung thành, thường giúp tôi nhận các kịch bản, gợi ý thêm về tạo hình nhân vật. Tuy nhiên, Phương luôn tin tưởng ở quyết định sau cùng của tôi", anh cho biết.

Vợ chồng anh giữ "lửa" hôn nhân bằng cách luôn dành cử chỉ tình cảm, sự lãng mạn cho nhau. Sau những ngày trên phim trường, về nhà, Hoàng Phúc thường mua quà tặng vợ, đôi khi chỉ là bó hoa, hộp chocolate. Dù gia đình có người giúp việc, anh thích tự làm nhiều việc cho cô như mua đồ ăn tẩm bổ, nấu nước ngâm chân. Vợ chồng anh còn cùng chơi pickleball, tập yoga. "Chúng tôi luôn thấy may mắn vì được già đi cùng nhau, sát cánh suốt đoạn đường còn lại", Hoàng Phúc nói.

Cả hai thống nhất kiên trì trong việc dạy dỗ, yêu thương con nhưng không chiều chuộng quá đà. Diễn viên cho biết các con - bé Happy (sáu tuổi), song sinh Ronaldo và Messi (năm tuổi) - đang trong giai đoạn vàng của tuổi thơ, dần thay đổi nhiều tâm lý. Vợ chồng đều bận rộn nhưng cố gắng chia lịch chăm sóc, trông nom các bé vì muốn con luôn có bố mẹ kề bên.

Vợ chồng Hoàng Phúc và ba con trong bộ ảnh dịp Tết Ất Tỵ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong phim mới, diễn viên đóng ông Quang, người đứng đầu gia đình họ Đỗ gồm bốn anh em. Tai họa lần lượt xảy đến, khiến ông và ba người em - Minh (Kim Long), Chánh (Kiều Trinh), Đại (Hoàng Mèo) - tin rằng do chuyện thờ cúng, mồ mả bị bỏ bê. Khi cùng con cháu tề tựu thực hiện nghi thức cải mả, họ phát hiện mộ phần dòng họ bị ai đó phá hủy. Những âm mưu, toan tính trong gia đình dần hé lộ.

Với Hoàng Phúc, nhân vật nặng về tâm lý khi gánh trên vai những bí mật, xung đột kéo dài giữa các thế hệ. Diễn viên khắc họa sự phức tạp trong nội tâm ông Quang: sự cứng rắn của người cha, nỗi day dứt của người con và vẻ sợ hãi của người phải che giấu quá khứ.

Hoàng Phúc áp lực nhất ở phần cao trào, khi mọi nút thắt được tháo gỡ. Anh sốt vì dầm mưa quay liên tục giữa nghĩa địa. Bù lại, diễn viên thỏa mãn vì hoàn thành trọn vẹn phân đoạn khó nhất tác phẩm.

Trailer phim "Cải mả" Hoàng Phúc (0:35) trong trailer phim "Cải mả" - dự kiến ra rạp cuối tháng 10. Video: Đoàn phim cung cấp

Hoàng Phúc là một trong những diễn viên nổi tiếng dòng phim thị trường thập niên 1990, cùng thời Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh. Những năm 2000, khi chuyển sang đóng điện ảnh, anh được hãng Chánh Phương chú ý, giao hai vai phản diện trong Bẫy rồng và Bụi đời chợ lớn.

Năm 2015, anh kết hôn với doanh nhân Uyên Phương, sinh con gái năm 2018. Cuối năm 2019, họ đón thêm cặp song sinh. Thập niên 2010, anh đóng chủ yếu vai phụ ở một số phim điện ảnh lẫn truyền hình như Để Mai tính 2, Đảo của dân ngụ cư, Tháng năm rực rỡ, Trận đồ bát quái.

Tam Kỳ