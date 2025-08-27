'Hoàng Phi Hồng' Triệu Văn Trác catwalk cùng con gái

Triệu Văn Trác, tài tử võ thuật Trung Quốc, lần đầu trình diễn thời trang với con gái 18 tuổi.

Triệu Văn Trác catwalk cùng con gái 18 tuổi Triệu Văn Trác, Triệu Tử Nghi ở show tối 26/8. Video: Sohu

Theo Sohu, con gái tài tử được một số thương hiệu mời hợp tác sau khi tốt nghiệp trung học ở Thụy Sĩ. Trong chương trình kỷ niệm 10 năm ra mắt của nhà thiết kế Trương Soái, cô thể hiện mẫu váy ngắn kết hợp áo choàng còn Triệu Văn Trác mặc bộ suit ánh bạc.

Nhiều khán giả nhận xét Triệu Tử Nghi nhiều nét giống diễn viên Huỳnh Thánh Y, khen cô gái tự tin. Một số khác cho rằng lối trang điểm không phù hợp với Tử Nghi, làm mất vẻ đẹp tự nhiên của cô.

Triệu Văn Trác Hoàng Phi Hồng 1996 Triệu Văn Trác trong phim "Hoàng Phi Hồng" 1996. Video: Youku

Tử Nghi sang Thụy Sĩ du học từ năm 12 tuổi, học phí đắt đỏ. Cô có sở trường vẽ, cưỡi ngựa, học tốt các môn Sinh học, Âm nhạc. Triệu Văn Trác từng cho biết không hướng các con vào làng giải trí, tôn trọng lựa chọn nghề nghiệp của con.

Anh và người mẫu Trương Đan Lộ kết hôn 23 năm, có ba con. Đầu năm, tài tử đưa cả nhà tới Phú Quốc du xuân. Trên Sina, diễn viên nói gia đình quan trọng nhất, anh có thể từ bỏ công việc để dồn thời gian cho người thân.

Gia đình Triệu Văn Trác ở Phú Quốc. Ảnh: Weibo

Gia đình ở biệt thự gần công viên tại Bắc Kinh, gồm hai sân trước và sau, vườn hoa, hồ cá, phòng gym, cây cối bao quanh khu nhà. Khi rảnh, Triệu Văn Trác thường cùng các con quét lá sân vườn, chơi bóng trước biệt thự.

Triệu Văn Trác sinh ra trong gia đình có truyền thống võ thuật, từng đoạt quán quân Võ thuật toàn Trung Quốc năm 1991. Anh giỏi các môn đấu kiếm, bắn súng và tán thủ, tinh thông Thái Cực Quyền. Tài tử gia nhập làng phim năm 1992, nổi tiếng với Hoàng Phi Hồng 1996, Hoắc Nguyên Giáp, Phong Vân, Đại túy hiệp, Tinh võ anh hùng Trần Chân, Thư kiếm ân cừu lục.

Như Anh (theo Sohu, Sina)