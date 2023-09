Hoàng Mỹ An - từ kiện tướng dancesport đến ca sĩ đa năng

Mỹ An, 27 tuổi, là kiện tướng dancesport trước khi lấn sân âm nhạc, được khán giả trong nước, hải ngoại biết đến.

Cô lộ diện tại Ca sĩ mặt nạ 2023 trong hình tượng nhân vật Bạch Khổng Tước, tối 30/8. Hoàng Mỹ An nói: "Tôi có chút tiếc nuối khi rời cuộc chơi sớm nhưng vui vì có thêm trải nghiệm trên con đường nghệ thuật".

Hoàng Mỹ An hát "Bức thư cuối gửi anh" Hoàng Mỹ An hát ca khúc "Bức thư cuối gửi anh " (Vũ Ngọc Bích sáng tác) ở The Mask Singer. Video: Vie Channel - MUSIC

Khi ca sĩ tháo mặt nạ, nhiều khán giả bất ngờ thấy Mỹ An tái xuất sau thời gian học tập ở Mỹ. Ban cố vấn gồm Trấn Thành, Hà Nhi vỗ tay chúc mừng cô sau các phần hát nhiều màu sắc.

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996 ở TP HCM. Cô là học trò của Phan Hiển, Khánh Thi. Năm 2010, Mỹ An từng vô địch dancesport giải quốc tế mở rộng, đoạt huy chương vàng giải vô địch trẻ quốc gia. Năm 2013, Mỹ An thi Thử thách cùng bước nhảy, giành vị trí á quân.

Được khán giả biết đến qua nhảy múa nhưng Mỹ An chọn theo đuổi âm nhạc. Năm 2015, sau tốt nghiệp THPT, cô sang Mỹ du học, nhanh chóng bén duyên với một sân khấu lớn. Mỹ An được tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều gương mặt gạo cội như Ý Lan, Hương Thủy. Giọng ca trẻ từng diễn tại hơn 20 thành phố tại Mỹ, được cộng đồng hải ngoại chào đón ở Australia, Singapore, Canada.

Với Mỹ An, theo đuổi đúng đam mê khiến bản thân tự tin. Từ sáu tuổi, cô đã được gia đình cho học đàn, hát, tập võ, vẽ, người mẫu. Lớn lên, khi thấy cơ hội nghệ thuật rộng mở, Mỹ An chấp nhận dừng sự nghiệp dancesport đang khởi sắc để thử sức.

Hình ảnh Mỹ An trên sân khấu chương trình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mỹ An cho biết không còn thi đấu nhưng đam mê nhảy múa chưa bao giờ mất, hỗ trợ cho các tiết mục ca nhạc. Mỹ An từng tạo dấu ấn qua các bài hát tiết tấu nhanh như Không lạc loài (Võ Hoài Phúc), Những ngày xuân rực rỡ, No more (Châu Đăng Khoa), Yêu nhau ngày hôm nay thôi (Dương Khắc Linh). Tại The Mask Singer, Bạch Khổng Tước chọn thể hiện Như lời đồn - bản hit của ca sĩ Bảo Anh. Giám khảo Tóc Tiên, Bích Phương khen giọng Mỹ An chắc, khỏe dù liên tục dùng sức để nhảy cùng vũ đoàn.

Nhìn lại chặng đường theo đuổi âm nhạc, Mỹ An thấy bản thân trưởng thành. Cô từng trải qua ngày tháng rèn luyện khiêu vũ, trải qua không ít chấn thương, đi Đức, Nhật, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia thi đấu mà không cần ba mẹ theo cùng. Thời gian sống ở Mỹ, cô tự lập mọi việc gồm nấu ăn, sắp xếp việc học, đi diễn cuối tuần.

Ca sĩ kể trong một lần đảm nhận vai trò sản xuất chương trình âm nhạc tại trường, cô không ngủ nhiều đêm, lo tập dượt, chạy kinh phí, tự mua đạo cụ về chỉnh sửa cho đội múa. "Tất cả trải nghiệm rèn cho tôi sự mạnh mẽ, không còn sợ khó khăn", Mỹ An nói.

Hoàng Mỹ An hát "Như lời đồn" tại Ca sĩ mặt nạ 2023 Hoàng Mỹ An hát "Như lời đồn" tại Ca sĩ mặt nạ 2023. Video: Vie Channel - MUSIC

Động lực lớn nhất giúp Mỹ An vững tin theo đuổi nghệ thuật là sự ủng hộ của gia đình, khán giả. Mẹ ca sĩ cho biết nhiều lần chứng kiến con gái vất vả nhưng ít khi nghe than vãn. "Tôi mừng vì con ngày càng trưởng thành, nghiêm túc với nghệ thuật", bà nói.

Ca sĩ Ngọc Mai nhìn nhận Hoàng Mỹ An có tinh thần chịu khó, quyết tâm theo đuổi đam mê. Cô nói: "Tôi nhớ mãi ngày đầu xem em hát, rap cùng vũ đạo, nghe nổi da gà vì mọi thứ toát ra từ bên trong". Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc cho biết tự hào về học trò anh quen từ lúc cô 10 tuổi. Anh tin Mỹ An sẽ có sự đột phá, được khán giả đón nhận hơn trong tương lai.

Hoàng Mỹ An dự Tuần Thời trang Quốc tế Việt Nam hồi tháng 6 ở TP HCM. Ảnh: Nhân Thành Phan

Nhiều tháng qua, Mỹ An về nước tham dự sự kiện sau tốt nghiệp University of Southern California, chuyên ngành Công nghiệp âm nhạc với số điểm gần tuyệt đối - 3.95/4.0 GPA. Ngoài âm nhạc, Hoàng Mỹ An còn phát triển năng khiếu hội họa, kinh doanh.

Cô sắp phát hành MV Bức thư cuối gửi anh, lên kế hoạch cho các dự án kéo dài đến cuối năm. Ca sĩ nói muốn chinh phục khán giả trong nước bằng sự tươi mới trong âm nhạc, kết hợp vũ đạo sôi động. "Tôi không đặt nặng chuyện sản phẩm phải đạt triệu view hay gây dựng tên tuổi lập tức. Tôi hiểu mình đang ở đâu nên không có gì phải nóng vội, sẵn sàng đón nhận góp ý để tiến bộ", Mỹ An cho biết.

Tân Cao