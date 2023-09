Hoàng Mỹ An thử sức hát ballad

Ca sĩ Hoàng Mỹ An, 27 tuổi, từng được khán giả biết đến qua âm nhạc sôi động, nay thử sức với ballad qua MV "Bức thư cuối gửi anh".

Cô phát hành sản phẩm đánh dấu việc hoạt động âm nhạc trong nước sau thời gian sinh sống, học tập ở Mỹ. Hoàng Mỹ An nói: "Tôi đang rất hào hứng vì có cơ hội để đến gần hơn với khán giả".

MV "Bức thư cuối gửi anh" của Hoàng Mỹ An MV "Bức thư cuối gửi anh" của Hoàng Mỹ An, phát hành tối 21/9, đang hút gần 100.000 lượt xem trên YouTube. Video: Nhân vật cung cấp

Ca khúc thuộc thể loại ballad, chủ đề tình yêu, do Vũ Ngọc Bích sáng tác. Cô từng được khán giả biết đến qua các nhạc phẩm tiết tấu nhanh như Không lạc loài (Võ Hoài Phúc), Những ngày xuân rực rỡ, No more (Châu Đăng Khoa), Yêu nhau ngày hôm nay thôi (Dương Khắc Linh). Với dòng nhạc mới, Mỹ An muốn cho khán giả thấy chiều sâu tâm hồn, không còn nhí nhảnh.

Bức thư cuối gửi anh viết về câu chuyện tình buồn có thật. Nội dung nhạc phẩm là lời chia tay của người con gái sau nhiều lần phải chịu đựng sự vô tâm của nửa kia. Cô chọn cách kết thúc mối quan hệ bằng bức thư tay thay vì để xảy ra cãi vã. Qua MV, Mỹ An muốn gửi thông điệp: Trong tình yêu, việc lắng nghe, quan tâm đến nhau từ điều nhỏ nhặt là cách để giữ gìn, phát triển mối quan hệ. Khi không thể tìm được tiếng nói chung, hãy buông bỏ theo cách văn minh.

Hình ảnh của Hoàng Mỹ An trong MV mới. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hoàng Mỹ An thể hiện ca khúc với tâm trạng đau nhưng không bi lụy. Cùng đó, cô chọn phong cách nữ tính qua trang phục voan, ren xuyên thấu, toát lên hình ảnh phụ nữ trưởng thành.

Nhìn lại chặng đường âm nhạc, Mỹ An thấy may mắn vì nhận được sự ủng hộ của gia đình, thầy cô, khán giả. Cô thừa nhận bản thân chưa quá nổi bật, nhất là với khán giả trong nước. Tuy nhiên, ca sĩ tin sự kiên trì, nỗ lực trau dồi chuyên môn, chuyên nghiệp mọi mặt sẽ gặt được kết quả. Cô cho biết sắp tới ra mắt thêm nhiều sản phẩm, đa dạng thể loại, kết hợp kỹ năng nhảy, chơi nhạc cụ.

Hoàng Mỹ An hát "Như lời đồn" tại Ca sĩ mặt nạ 2023 Hoàng Mỹ An hát "Như lời đồn" tại Ca sĩ mặt nạ hồi tháng 8. Video: Vie Channel - MUSIC

Hoàng Mỹ An quê TP HCM, từng là kiện tướng danesport, á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013. Năm 2015, sau tốt nghiệp THPT, cô sang Mỹ du học, nhanh chóng bén duyên với một sân khấu. Mỹ An được tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều gương mặt gạo cội như Ý Lan, Hương Thủy. Giọng ca trẻ từng diễn tại hơn 20 thành phố của Mỹ, được cộng đồng hải ngoại chào đón ở Australia, Singapore, Canada.

Năm 2022, cô tốt nghiệp University of Southern California, chuyên ngành Công nghiệp âm nhạc với số điểm gần tuyệt đối - 3.95/4.0 GPA.

Tân Cao