Hoàng Mỹ An tạo dáng với áo dài xuân phá cách

Hoàng Mỹ An quê TP HCM, từng là kiện tướng danesport, đoạt Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013. Năm 2015, sau tốt nghiệp THPT, cô sang Mỹ du học, nhanh chóng bén duyên với một sân khấu. Mỹ An được tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm từ nhiều gương mặt gạo cội như Ý Lan, Hương Thủy. Giọng ca trẻ từng diễn tại hơn 20 thành phố của Mỹ, được cộng đồng hải ngoại chào đón ở Australia, Singapore, Canada. Năm 2022, cô tốt nghiệp University of Southern California, chuyên ngành Công nghiệp âm nhạc với số điểm gần tuyệt đối - 3.95/4.0 GPA.